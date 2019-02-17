英超E沙拿罹難　愛犬呆坐門前守候　專家教如何走出陰霾

寵物也有感情，牠們也有悲傷的時候。面對失落悲傷的狗狗，我們應如何幫助牠們呢？ 近日英超足球員Emiliano Sala因意外不幸墜機罹難，但他的愛犬Nala還在家中苦苦守候著。近日，其妹妹更上載了一張狗狗看著大門的相片，令人心酸動容。 動物行為專家指，要令失去主人的寵物走出傷痛，最重要是保持狗狗生活習慣沒有大改動，並用關懷擁抱，讓牠慢慢平靜下來。

E沙拿的離世令許多人傷心，而家中的狗狗也不例外。（視覺中國）

由南特轉投卡迪夫城的前鋒E沙拿（Emiliano Sala），上月底乘私人飛機後突然失蹤，其後證實飛機墜毀，E沙拿不幸罹難。隨著E沙拿的死訊確認，他的妹妹Romina在社交平台發布了一張狗狗看著大門苦候的照片，並寫著「Nala仍在等你回家。」短短幾個字，已令人心酸欲淚。據悉E沙拿特意回到法國，就是為了辦理愛犬移居至威爾斯的手續。現Nala正由他的妹妹照顧著，並希望能助狗狗走出傷痛。

E沙拿的妹妹發布了這張相片，令不少人看後流淚。（Romina Sala@Facebook)

英國Blue Cross表示，他們有提供寵物失去主人後，助牠們重新振作起來的服務，這包括一些緩解悲痛的技巧。Blue Cross的發言人Sarah Dickinson說：「有大量寵主都表示，家中寵物確實也能感受到人類所謂的悲痛，但在科學層面上卻沒法作出肯定。」

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「就我們所知，許多動物會知道什麼是失去，並會有悲傷和孤獨的感覺。隨著主人的離世，這可能會令Nala失去食慾，改變睡眠習慣，甚至出現哭泣的情況，又或是到處尋找主人，因此喪主的狗狗需要特別的照顧。」Sarah指，如果你知道親人即將離世，有些準備功夫，是可以幫到狗狗更容易適應過度。這聽起來或許有點奇怪，但事實上狗狗就是如此敏感。

留下氣味

如你知道親人即將離世，為顧及狗狗可能一時間未能適應，可預先留下一些破舊的衣物，並放到密封的容器裡，以備將來使用。另外，家中經常穿的拖鞋，便是留給狗狗最好的東西。因為腳會留下大量的氣味。當狗主剛離世的幾天，狗狗有可能出現失常甚至近乎發瘋的行為，這時將有氣味的物件拿出，放到狗狗的床上，便能舒緩狗狗不安情緒。當氣味消失時，可再拿出另一個。

拖鞋是留下氣味最多的物件，有時候可能狗狗平靜下來。（Getty Images）

保持生活習慣不變

但如果狗主是突然離世，未有事前作好狗狗情緒安慰的準備功夫，這時首要做的事，就是要確保狗狗的日常生活保持不變。Sarah指狗狗是生活極有規律的動物，因此盡量令狗狗生活習慣一切如常，不要因寵主不在便打亂了每天的餵飼、散步等活動時間。除了要保持用餐時間不要作出變化外，也不要在這個時段去改變狗糧，這樣才能確保牠們正常地進食、飲水以及如廁。

盡量令狗狗生活習慣一切如常，可淡化不安的情緒。（Getty Images）

擁抱與關懷

狗狗每晚期待回家的主人不再出現，這會令牠感到焦慮不安徬徨。這時適切的擁抱與關懷，可令狗狗心情平伏下來。

讓狗狗躺在懷裡，給予更多的耐性。（Getty Images）

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適當的讚美

狗狗是能聽得懂人類的讚美，因此要在適當的時間多讚揚狗狗的行為，但不應過於激動，不然這只會牽動起狗狗的情緒。

給予讚美輕撫，能令狗狗情緒平伏下來。（Getty Images）

多互動遊戲

最後就是要避免狗狗停留在傷心的地方，應多與牠互動玩樂，這樣才能讓狗狗盡快走出傷痛的陰霾。

要令狗狗走出悲痛，便要多與牠互動。（Getty Images）



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