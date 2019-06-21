菲律賓前外長今來港遭拒入境　曾就南海糾紛控北京「反人類罪」

菲律賓前外交部長羅薩里奧（Albert del Rosario）周五（21日）表示，他當天在香港機場遭拒絕入境，官員並未向其解釋原因。他指自己持有外交護照，批評香港此做法不符合國際公約。 報道指出，羅薩里奧曾於今年3月入稟國際刑事法院，指控中國國家主席習近平等人在南海海域犯下反人類罪行。

79歲的羅薩里奧向美聯社指，他當天本來到香港參加商務會議，但結果遭入境處職員拒絕其入境，並將他帶到機場一個入境休息室，期間長達6個小時，他指「這明顯是騷擾（harassment）。」他稱，職員拒絕他入境但沒有解釋原因，他最後乘坐國泰航空的客機返回馬尼拉，有一名駐香港的菲律賓外交人員到場協助他。

斥港府違反國際公約

羅薩里奧稱，自己持有外交護照，認為香港做法違反《維也納外交關係公約》（Vienna Convention of Diplomatic Relations），「我一直提醒他們，我是用外交護照出行的，根據《維也納公約》，他們沒有權拘留我。」

在較早前的5月，也有另一名菲律賓前官員遭拒入境。菲律賓前監察使（Ombudsman）莫拉萊斯（Conchita Carpio-Morales）5月在香港機場入境時被拒，據報香港入境處稱其對香港構成安全威脅，但入境處最終在數小時後允許莫拉萊斯入境，惟她和家人選擇折返菲律賓馬尼拉。

2019年3月，羅薩里奧與莫拉萊斯聯同漁民入稟國際刑事法院（International Criminal Court），指控中國國家主席習近平、外長王毅及駐菲律賓大使趙鑒華等在南海海域犯下反人類罪行。入稟狀指中國在南海七個島礁填海，嚴重破壞環境，又指中方的行動嚴重破壞南海沿海國家的糧食及能源安全，認為中國官員在南海和菲律賓境內犯下殘暴的非人道行為。

（美聯社）