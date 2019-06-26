庫什納：達成「世紀協議」為中東和平鋪路

白宮高級顧問庫什納（Jared Kushner）周二（25日）表示，巴勒斯坦的繁榮需要公平的政治方案才可實現，但以巴和平需要靠達成經濟協議推動。

庫什納周二到中東國家巴林（Bahrain）出席「和平促進繁榮」（Peace to Prosperity）的經濟研討會，公布涉及500億美元的全球投資基金計劃概要。他表示有關內容為巴勒斯坦及中東地區帶來最全面的經濟計劃，將原本飽受戰火摧殘的地區，變成全球經濟和發展的模範。

庫什納稱，假如沒有長久而公平的政治方案解決以巴爭議，巴勒斯坦就不會有經濟增長和繁榮，但他認為研討會不是為政治而設，指華府會在適當時間觸及有關內容。

不過該計劃缺乏政治方案，惹來巴勒斯坦及多個阿拉伯國家反對，以巴雙方都沒有派官員出席研討會。庫什納向巴勒斯坦民眾發出訊息，就算以往曾經失望而回，但總統特朗普和美國仍沒有放棄他們，更強調該研討會是為巴勒斯坦人而設。

與會的華盛頓海灣阿拉伯國家研究所（Arab Gulf States Institute in Washington，AGSIW）高級客席學者伊比什（Hussein Ibish）批評會上沒有實際的發展計劃，加上以巴官員缺席，他認為研討會完全是浪費時間。

（路透社／CNBC）