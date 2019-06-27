【G20大阪峰會】馬克龍提前訪日　同意助安倍帶動討論國際難題

二十國集團（G20）峰會在即，多個國家與組織領袖均在周四（27日）抵達日本大阪，但其中法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在周三（26日）事先前往東京，進行國事訪問。馬克龍先與日本首相安倍晉三舉行會談，並在周四與德仁天皇會面。

馬克龍與安倍晉三舉行會談，馬克龍在官邸檢閱儀仗隊。（Getty Images）

馬克龍周三（26日）與安倍在官邸舉行會談。這次是馬克龍上任以來首次訪日，雙方就多個議題進行討論，並就共同推進自由貿易、關注氣候變化、男女平等、解決朝核問題上等方面達成共識。

雙方亦討論到伊朗問題，雙方對美伊局勢惡化同感憂慮，並同意就保障波斯灣及霍爾木茲海峽安全合作。

雙方會談被視為G20峰會預演，作為東道主的安倍尋求可在峰會上共同發聲的領袖，馬克龍同意將在峰會上與安倍共同引導各國討論。

馬克龍其後接受日本放送協會（NHK）訪問，表示法國不會在中美問題及伊朗問題上袖手旁觀，將會在G20上帶動討論，化解分歧尋找解決方法。

馬克龍與夫人布麗吉特在27日，與德仁天皇與雅子皇后會面，並共晉午餐。（路透社）

晚上漫步東京 翌日與天皇會面

馬克龍周三晚上與安倍進餐後，特意與夫人布麗吉特（Brigitte Macron）在東京街頭漫步近45分鐘，從神宮前抵達赤坂才離開，欣賞東京夜景。

馬克龍亦在周四（27日）與天皇德仁會面。馬克龍是繼特朗普之後第二位與德仁會面的外國元首，德仁與皇后雅子在皇宮與馬克龍及布麗吉特會面。雙方談及氣候變化的問題，並與秋篠宮家的真子及佳子公主共晉午餐。

（綜合報道）