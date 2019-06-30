【G20峰會】日俄同意就北方四島繼續磋商　普京：兩國需增進互信

日本首相安倍晉三與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）上周六（29日）晚舉行會談。兩人期後出席記者會，同意在北方四島（俄稱南千島群島）問題上繼續磋商。

安倍與普京在上周六（29日）晚舉行會談，就北方四島及經濟合作方面交換意見。（路透社）

日本放送協會（NHK）報道，兩人先進行約30分鐘的單獨會面，之後舉行擴大會議，雙方主要就北方四島問題及經濟合作方面交換意見。

兩人在會談後出席記者會，雙方同意按1956年日蘇共同宣言的基礎下，就北方四島問題繼續磋商。但普京表示，現時兩國首要課題是增進互信，為兩國關係提升至新階段，並指出北方四島最大的難題是達成可讓雙方同時接受的條件。

在經濟方面，普京表示將讓日本參與北極圈的天然氣開發，並參與國家醫療、改善居住環境等計劃。普京稱希望能活用日本擁有的技術，吸引日本企業投資。

2020年是日俄交流元年

安倍發言時亦表示，雙方正集中在北方四島的觀光及垃圾處理項目上合作，共同發展當地經濟。同時兩國將推進深化交流，安倍透露日本9月將在8個項目上放寬俄羅斯企業審查，促進兩國相互投資。

安倍稱2020年將是日俄交流之年的開始，希望透過地方及大學間年輕一代相互交流，增進兩國關係。

（日本放送協會）