巴黎重推租金管制　原因竟與Airbnb有關

法國巴黎7月起重推租金管制政策，政府會為各區單位設定參考租金，日後單位租金不能比這個參考價還要高出超過20%，意味租金有上限。 近年巴黎與歐洲各地的租金水平一直上漲，背後除了因為經濟向上外，原來還有Airbnb的影響，不少業主把單位放到Airbnb網站出租給旅客，減少本地租盤的供應。貴租惹來民怨，促使多個城市都開始出手限制房租。

巴黎新推的租金管制

這個租金管制將適用於巴黎自2019年7月1日起簽訂的全新租約與續期租約。根據新規例，政府會為各區的住宅單位設定租金參考價，數字根據樓宇的位置、建築年份等決定，日後新租金便不可比參考價高出超過20%。

例如一個位於巴黎二十區、建於1946年前的兩房不連傢俱單位，租金參考價是每平方米21.8歐元（約192港元），即是每平方呎17.8港元，以一個500平方呎單位計算，參考價便是8900港元。

若然業主違反規例，最高可罰款1.5萬歐元（13.2萬港元）。

巴黎租金管制：《2019年全球物價報告》指巴黎的平均房租排行全球第五。（Getty Images）

巴黎租金為何升？

巴黎的租金水平向來不低，德意志銀行（Deutsche Bank）5月發表的《2019年全球物價報告》（Mapping the World's Prices 2019）顯示，當地的兩房單位平均月租價為2455美元（約1.92萬港元），排行全球第五。但當然，排第一的就是香港。

當地估算巴黎的租金在過去15年上升超過50%，造成當地居民不滿。地方政府早在2015年出招控制租金水平，但受到法律挑戰，2017年遭法官推翻。到了2018年11月，政府終於成功立法，讓各城市可以推出租金管制。

巴黎與歐洲多個城市都面臨租金上漲問題，專家認為既與經濟環境向好有關，也有Airbnb的影響，由於短期租屋予旅客的生意愈來愈蓬勃，不少業主把單位租給旅客而不是租給本地居民。巴黎地產網站Paris Property Group指，在巴黎地區有約6萬個放到Airbnb網站的單位。

租金管制：英國倫敦市長簡世德也表示會把租金管制放入他的連任政綱。（Getty Images）

多個城市出手限制租金

近來全球多個城市與巴黎一樣，出手打擊租金上漲，如紐約有意進一步收緊租務條例，德國柏林更是通過2020年起把大部分物業的租金凍租5年，英國倫敦市長簡世德也表示會把租金管制放入他的連任政綱。部分城市又限制業主可以把物業透過Airbnb出租予旅客的日數等。

（綜合報道）