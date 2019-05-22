德意志銀行報告：三藩市全球人工最高　香港房租最貴

德意志銀行（Deutsche Bank）周二（21日）發布《2019年全球物價報告》（Mapping the World's Prices 2019）。其中，美國三藩市成為全球人工最高的城市；而生活成本方面，香港租金「貴絕全球」。

根據《2019年全球物價報告》，香港繼續是全球兩房單位平均月租最貴的城市，排名與2018年一樣，平均月租達到3685美元（約2.89萬港元）。此數字已低於2018年的3737美元（約2.93萬港元），但遠高於2014年的3077美元（約2.41萬港元）。

在報告排名第二及第三的分別是三藩市以及紐約，兩房單位的平均月租則分別為3681美元（約2.8萬港元）以及2909美元（約2.2萬港元）。

在薪金方面，德意志銀行的報告指出，扣除入息稅後，三藩市2019年的平均月薪達到約6500美元（約5.1萬港元），較2018年增長31%，成功打敗此前蟬聯「平均薪資榜」榜首的蘇黎世，由第2位躍升至第1位。

蘇黎世2019年的平均月薪為5896美元（約4.6萬港元），較去年增長約2.3%，而「平均薪資榜」位列全球第3至第5名的城市分別是紐約、波士頓以及芝加哥。

香港2019年平均月薪為2399美元（約1.88萬港元），位列第27位，較2018年下跌3位。

報告指出，三藩市之所以能夠成為全球人工最高的城市，得益於當地的科技產業。不過，另一方面，三藩市的不平等現象(inequality)有所增加，相比於上一次的統計數據，2019年三藩市無家可歸的人口增加了17%。