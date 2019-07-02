【逃犯條例】英外相侯俊偉：是自由讓香港變得特別

英國外相侯俊偉（Jeremy Hunt）周二（7月2日）表示，在對香港有關自由的承諾上，英國不會妥協。他並警告中國說，鎮壓不是解決危機的方法。

正在競選英國保守黨黨魁的他連日就香港議題發聲。他身在北愛爾蘭進行競選活動期間表示：「我們永遠不能在我們的價值觀做出妥協。」

他說英國希望香港及中國政府明白，是自由讓香港變得特別，這是在1984年《中英聯合聲明》中獲得保證的。

侯俊偉說：「我們沒有誰支持昨晚在電視上看到的暴力行為，但我們明白人們的憤怒，以及人們恐懼的原因，是害怕他們的基本自由將被拿走。」

侯俊偉在香港有示威者於周一（7月1日）衝擊立法會後於Twitter推文，稱強調英國對香港以及其自由的支持是堅定不移，但反對暴力行為。

外交部：勿干涉中國內政

外交部對於侯俊偉的發言予以回應。部門發言人耿爽周二在例行記者會上表示，中方對有關國家「粗暴干涉香港事務和中國內政」表示強烈不滿和堅決反對，再次告誡有關國家謹言慎行。

耿爽說，中方近來已多次就香港修例問題向英方闡明立場，並就英方不當言論提出嚴正交涉。但英方無視中方立場，頻頻對香港事務說三道四，粗暴干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，要求英方深刻反思錯誤言行的後果，立即停止以任何形式干預香港事務和中國內政。

英官：要求中國維護香港自由

中方過去則多次指《中英聯合聲明》已是歷史文件，中國駐英大使劉曉明6月中接受英國廣播公司（BBC）專訪時稱，在香港回歸後，《中英聯合聲明》就完成了它的使命。英國外交部主管歐洲與北美事務的國務大臣鄧克勤（Alan Duncan）周二回應有關說法，指英國拒絕認同中國主張《中英聯合聲明》是歷史文件的說法。

他周二對國會議說：「我們的明確觀點是，1984年《中英聯合聲明》要求中國政府維護香港的高度自治及其權利和自由，而我們呼籲中國政府這樣做。」

（綜合報道）