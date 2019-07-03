【一分鐘看世界】伊朗鈾超標、特朗普突擊歐盟、巴黎租金有上限

早晨，今天是7月3日，星期三。 天雨路滑的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

伊朗「玩命」？

伊朗核協議面臨破裂，外長扎里夫指，伊朗的濃縮鈾庫存已超過伊朗核協議中的300公斤限制。特朗普回應指伊朗是在「玩火」。德國對情況感到憂慮，英國則稱考慮退出協議。美伊之間的緊張關係亦連累歐盟捲入政治磨心，但話說回來，伊朗的濃縮鈾庫存超標會帶來甚麼影響？（按此閱讀更多）

伊朗濃縮鈾超標：伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）表示，該國正報復美國的制裁。圖由伊朗總統辦公室官方網站2018年4月9日發布，當時總統魯哈尼（Hassan Rouhani）正出席德黑蘭舉行的紀念「國家核子日」（National Nuclear Day）的儀式，聽取該國核方面的新成果。（美聯社）

伊朗濃縮鈾超標：伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）表示，該國正報復美國的制裁。圖由伊朗總統辦公室官方網站2018年4月9日發布，當時總統魯哈尼（Hassan Rouhani）正出席德黑蘭舉行的紀念「國家核子日」（National Nuclear Day）的儀式，聽取該國核方面的新成果。（美聯社）

美國的另一個貿易戰場

美國除了與伊朗關係緊張外，亦與歐盟在另一個「戰場」較量。美國貿易代表辦公室建議對歐盟價值40億美元的產品徵稅，但為甚麼華府在此時向傳統盟友出手？（按此閱讀更多）

2018年7月，美歐曾達成過不打貿易戰共識，但現實證明特朗普很容易撕毀共識。（視覺中國）

歐盟高層換屆有着落？

歐盟官員換屆在即，當局周日起召開首腦會議討論人選，但各成員國之間就名單意見不一，更展開馬拉松式「加時作賽」。歐洲議會發言人發言人強調，周三（3日）會如期在當日選出新班底。不過僵局似乎有打破迹象，歐洲理事會主席圖斯克為大家帶來好消息……（按此閱讀更多）

巴黎何解重推租金管制？

租金問題一直纏擾不少香港人，法國巴黎亦面對同樣問題。當地政府決定重推租金管制政策，背後原因原來與Airbnb有關……（按此閱讀更多）

印尼雅加達空氣污染嚴重 民眾擬控告政府



雅加達空氣污染問題嚴重，有民眾為此計劃控告政府，要求為有關問題負責……（按此閱讀更多）

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