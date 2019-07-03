【逃犯條例】文翠珊籲中方尊重香港高度自治　約翰遜：支持港人

香港的《逃犯條例》爭議持續，英國首相文翠珊周三（3日）表示，中方需尊重香港的高度自治，又指在有關香港的情況上，自己與中國政府保持接觸。 英國下任首相熱門人選約翰遜（Boris Johnson）則指他全力支持香港人，並認為不可放棄「一國兩制」。

文翠珊當天在國會指，「中國尊重香港高度自治是極其重要，並要尊重《中英聯合聲明》確立的權利與自由。」她又指自己有與中國政府保持接觸。

約翰遜：不可放棄「一國兩制」

目前已是看守首相的文翠珊，快將正式卸任，至於她的接任熱門人選、正在競逐保守黨黨魁一職的約翰遜（Boris Johnson），周三（3日）同樣在受訪時談到香港。

約翰遜指他全力支持香港人，「香港人完全有權利對移交逃犯至中國大陸的法案抱持非常懷疑及擔心的態度，那可以是有政治動機的，那可以是武斷及侵犯人權的。」他指「是的，我支持他們，我也會高興去為他們發聲，支持他們。」他又強調「一國兩制」的方向有效，不可放棄。

中方不滿：英國橫加干涉

英國方面之前多次對香港的《逃犯條例》爭議發表意見，已惹來中方不滿，兩國還對《中英聯合聲明》是否仍具約束力各執一詞。

英國外相侯俊偉（Jeremy Hunt）周二（2日）再談論事件，指英國全力支持香港人，又指《中英聯合聲明》保護「一國兩制」、保護香港人的基本自由，警告中方若不兌現《中英聯合聲明》，後果嚴重。

中國外交部之前則稱，《中英聯合聲明》中所規定的與英方有關的權利和義務都已全部履行完畢，指英方近期頻頻對香港事務指手劃腳、橫加干涉，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。