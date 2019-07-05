蘇丹軍方與反對派達成過渡協議　未來三年共同執政

蘇丹4月發生政變後，政局一片混亂。在非洲聯盟（African Union）和埃塞俄比亞斡旋下，蘇丹軍政府與反對派重啟談判，調解人員周五（5日）終於宣布兩方達成協議，同意在未來至少3年的過渡期間共享執政權力。當地不少居民在街頭歡呼慶祝。

蘇丹民眾上街慶祝軍方與反對派達成協議。（Sudan Congress Party/via REUTERS）

雙方同意成立一個有權力的委員會，然後由軍方與反對派輪流掌權，為期約3年。他們又同意組成獨立的技術官僚政府，並會對近來多星期的暴力事件展開獨立調查。兩邊又同意推遲建立立法議會。

蘇丹反對派組織「自由與變革宣言力量」（FFC）領袖迪傑爾（Omar al-Degair）表示，這次的協議開闢了新的道路，展示了如何在過渡期間建立權力機構，他希望這是一個新世代的開始。

在消息傳出後，蘇丹市面有不少民眾歡呼高叫「平民！平民！平民！」慶祝，又有年輕人在街頭打鼓等，不少婦女也手持國旗上街。

蘇丹民眾和軍方4月推翻管治30年的獨裁總統巴希爾（Omar al-Bashir）後，軍方拒絕還政於民，並多次武力鎮壓反對派。6月3日，賈賈威德民兵組織（Janjaweed）在首都屠殺靜坐示威者，造成最少136人死亡、約70名婦女被強姦，至少40具屍體堆積在尼羅河畔，當地事後還不斷零星的暴力鎮壓事件。

（路透社）