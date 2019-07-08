蓬佩奧：伊朗擴充核計劃會為全球帶來更大威脅　特朗普：小心點

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伊朗周日（7日）宣布提升提煉濃縮鈾濃度，超出《伊朗核協議》的上限，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）同日表示，德黑蘭方面的舉動對全球構成更多威脅，並指會引來更多制裁。法國則呼籲伊朗放棄有關計劃。

蓬佩奧於Twiiter留言，指伊朗新一輪擴充核計劃會令當地更被孤立及面臨新制裁。他認為各國需要恢復伊朗不會提煉濃縮鈾的標準，並指伊朗政權擁有核武只會令世界帶來更大威脅。總統特朗普（Donald Trump）在另一個場合則呼籲伊朗「小心點」。

有份簽訂《伊朗核協議》的法國亦呼籲伊朗遵守協議內容，外交部的聲明指巴黎政府已經聯絡其他簽約國一同化解情況，同時要求伊朗停止所有違反協議的行為。

歐盟亦對伊朗提高濃縮鈾濃度的決定感到憂慮，俄羅斯方面則對伊朗的行為表示理解，但呼籲德黑蘭保持克制，不要採取進一步行動，避免問題繼續惡化。

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（路透社／俄羅斯衛星通訊社）

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