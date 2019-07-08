蓬佩奧：伊朗擴充核計劃會為全球帶來更大威脅　特朗普：小心點

伊朗周日（7日）宣布提升提煉濃縮鈾濃度，超出《伊朗核協議》的上限，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）同日表示，德黑蘭方面的舉動對全球構成更多威脅，並指會引來更多制裁。法國則呼籲伊朗放棄有關計劃。

蓬佩奧於Twiiter留言，指伊朗新一輪擴充核計劃會令當地更被孤立及面臨新制裁。他認為各國需要恢復伊朗不會提煉濃縮鈾的標準，並指伊朗政權擁有核武只會令世界帶來更大威脅。總統特朗普（Donald Trump）在另一個場合則呼籲伊朗「小心點」。

Iran’s latest expansion of its nuclear program will lead to further isolation and sanctions. Nations should restore the longstanding standard of no enrichment for Iran’s nuclear program. Iran’s regime, armed with nuclear weapons, would pose an even greater danger to the world. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 2019年7月7日

有份簽訂《伊朗核協議》的法國亦呼籲伊朗遵守協議內容，外交部的聲明指巴黎政府已經聯絡其他簽約國一同化解情況，同時要求伊朗停止所有違反協議的行為。

歐盟亦對伊朗提高濃縮鈾濃度的決定感到憂慮，俄羅斯方面則對伊朗的行為表示理解，但呼籲德黑蘭保持克制，不要採取進一步行動，避免問題繼續惡化。

（路透社／俄羅斯衛星通訊社）