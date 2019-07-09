侯俊偉魅力不及約翰遜？　學者：他脫下拳套奮力一戰

英國保守黨黨魁和首相選戰持續，調查顯示前外相約翰遜（Boris Johnson）較外相侯俊偉（Jeremy Hunt）佔有明顯優勢。惟有學者認為侯俊偉未受動搖，而且已經「脫下拳套」，準備不惜一切與約翰遜奮力一戰。

侯俊偉6月25日受訪時曾表示，他等待成為首相一刻的來臨足足已有30年，但《紐約時報》報道卻指這時刻落在一個微妙的時機裏。

相對於譁眾取寵的約翰遜，曾經是留歐派的侯俊偉對保守黨員的吸引力較少。他表示，自己是「最佳談判者」，能夠掌握細節，是在脫歐事務上值得信任的人，也可以避免無協議脫歐所帶來的經濟痛楚。惟黨員質疑他的承諾，迫使他強化脫歐立場，為無協議脫歐作出準備。

侯俊偉身處弱勢，他轉為批評約翰遜不願接受電視辯論，形容他是「懦夫」，又指他在脫歐上發表的言論自相矛盾，並搞錯一些重要的事實。結果約翰遜迫不得已現身電視台參與公開辯論。

英國保守黨黨魁：侯俊偉與約翰遜出席由《電訊報》舉辦的首相候選人人問答節目。（路透社）

英國埃塞克斯大學（University of Essex）政治學教授懷特利（Paul Whiteley）認為，侯俊偉「已經脫下拳套」，準備與約翰遜奮力一戰。他指出，侯俊偉的「懦夫論」已經迫使約翰遜站出來面向公眾和接受更多的訪問，成功改變了後者的策略。

在個人魅力方面，侯俊偉表現似乎稍遜。有《衛報》專欄作家比較侯俊偉和約翰遜，形容前者就像「一個在兒童派對上手持紅蘿蔔條的認真家長，但所有孩子都在注視着朱古力蛋糕」。惟懷特利認為，侯俊偉不是一個輕易被擊敗的人，是一個「有禮但如鋼鐵般的人物」。他說：「他有無情的特質，有關懦夫的指控說明了這點。他言辭溫和卻手持大棒」。