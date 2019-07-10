文翠珊無意與特朗普討論英美外交風波　侯俊偉：力挺駐美大使

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英國駐美大使達羅克（Kim Darroch）在外文電文批評美國總統特朗普（Donald Trump），結果變成英美外交風波。特朗普連番在網上發炮後，首相文翠珊（Theresa May）周二（9日）表示現時未有計劃與華府討論緩和情況。

特朗普周二於Twitter留言，分別以「古怪」和「愚蠢」形容達羅克及文翠珊，是他連續兩日向傳統盟友口誅筆伐。文翠珊的發言人同日被問到會否舉行對話，只表示現時未有如此計劃。

而其中一位有望取代文翠珊的人選、現任外相侯俊偉（Jeremy Hunt）則在Twitter回應言論，指朋友之間會有話直說，他認為特朗普對文翠珊及英國的言論既不尊重，又不正確，並指美國的外交官會向國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）發表個人意見，因此英國外交官員都可以有同樣做法。

侯俊偉亦稱，假如自己當選首相，會支持達羅克留任。

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（路透社）

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