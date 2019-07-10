文翠珊無意與特朗普討論英美外交風波　侯俊偉：力挺駐美大使

英國駐美大使達羅克（Kim Darroch）在外文電文批評美國總統特朗普（Donald Trump），結果變成英美外交風波。特朗普連番在網上發炮後，首相文翠珊（Theresa May）周二（9日）表示現時未有計劃與華府討論緩和情況。

特朗普周二於Twitter留言，分別以「古怪」和「愚蠢」形容達羅克及文翠珊，是他連續兩日向傳統盟友口誅筆伐。文翠珊的發言人同日被問到會否舉行對話，只表示現時未有如此計劃。

1/2 @realDonaldTrump friends speak frankly so I will: these comments are disrespectful and wrong to our Prime Minister and my country. Your diplomats give their private opinions to @SecPompeo and so do ours! You said the UK/US alliance was the greatest in history and I agree... https://t.co/hNeBWmyyVN — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 2019年7月9日

而其中一位有望取代文翠珊的人選、現任外相侯俊偉（Jeremy Hunt）則在Twitter回應言論，指朋友之間會有話直說，他認為特朗普對文翠珊及英國的言論既不尊重，又不正確，並指美國的外交官會向國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）發表個人意見，因此英國外交官員都可以有同樣做法。

侯俊偉亦稱，假如自己當選首相，會支持達羅克留任。

（路透社）