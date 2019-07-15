美國開始搜捕非法移民　暫未大規模採取行動

美國總統特朗普（Donald Trump）揚言由週日（14日）開始，在全國拘捕非法移民家庭，以阻止中美洲移民湧入美國，但當日未有跡象顯示執法人員正大規模採取行動。

外界預期行動以10個城市中的數百户家庭為目標，包括芝加哥、洛杉磯、紐約及邁阿密等。不少移民等待大規模逮捕之際，週日晚上僅有少數城市出現低調行動的情況。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）表示，美國入境和海關執法局（Immigration and Customs Enforcement, ICE）上週六在紐約採取了3次行動，沒有人被捕；ICE週日則未有在該市採取任何行動。

位於邁阿密的佛羅裏達州移民聯盟（Florida Immigrant Coalition）指出，ICE執法人員曾在當地的國際機場出現，移民都留在家中不敢外出。

特朗普（Donald Trump）本擬6月實施有關措施，但因國會修法與相關規則制訂而推遲。ICE宣佈將在亞特蘭大、芝加哥、洛杉磯及三藩市等至少10個大城市開始，逮捕約2000名非法移民。他們大多是近期抵美，且大部分都沒有犯罪紀錄的。移民法庭最近已裁定他們須被遣返回國，但他們還沒離境。

（路透社）