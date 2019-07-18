【京阿尼遭縱火】33死自平成時代以來最多　社長曾收恐嚇信

日本「京阿尼」京都動畫大樓7月18日發生的縱火案，死亡人數不斷上升，日本放送協會（NHK）引述消防部門報道，目前已確認有33人死亡，36人受傷。警方事後拘捕一名涉嫌放火的男子，報道引述「京阿尼」社長指出，曾經收過威脅要殺人的恐嚇電郵。

京阿尼遭縱火：《K-ON！》是京都動畫出品的著名動畫之一（圖源：京都動畫）

日本放送協會引述「京阿尼」社長八田英明表示，公司雖然不是每日都收到投訴或恐嚇信，但數量亦不少，更曾收到過死亡恐嚇電郵。他強調每次收到信後都會諮詢律師意見，又指起火地點是公司動畫核心所在，所以死傷人數一個都嫌多。

報道又引述調查人員指出，可疑郵件利用特殊方法寄出，暫時未能知悉寄件人身份，警方會繼續深入調查。

共同社引述日本警察廳表示，這是自平成時代以來，遇難人數最多的縱火案。平成時代始於1989年初。

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《產經新聞》引述在事發現場的一名女士稱，她目擊到警察拘捕涉嫌放火男子的情況，當時警方問該男子「為什麼要這樣做」，男子怒氣沖沖地回答「抄襲！」共同社則引述目擊者消息指，涉事男子在縱火時，曾一邊大叫「去死」字眼。

《日經新聞》報道，這名男子承認是自己放火，警方從疑犯身上的駕駛執照得知男子41歲。報道並指，起火當時有超過70人以上在建築物內工作，現場遺留數把利器，但尚未確認是否為疑犯之物。