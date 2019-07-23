蓬佩奧宣佈制裁中國企業購伊朗石油　美媒：有意加劇美中摩擦

美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）7月22日宣佈將立即對中國珠海振戎石油進出口公司及總裁實施金融黑名單制裁，這也是5月2日豁免期廢止後，美國首次對無視伊朗石油禁購令的國家採取懲罰措施。

美國5月2日廢止了八個國家和地區進口伊朗石油的豁免權，但多家媒體消息稱，中國仍然大批進購伊朗石油，連蓬佩奧（左）也説，美國對制裁之下油輪的往來活動一直都知情。（新華社）

美國《紐約時報》消息稱，蓬佩奧7月22日在佛羅里達州退伍軍人大會上發表外交政策演講時説，對中國國有石油進出口公司之一——珠海振戎公司和總裁李右民實施制裁，「我宣佈，在今天採取最大程度向伊朗施壓的行動裏，將針對一家中國公司及總裁實施制裁，這家公司對美國製裁伊朗原油的禁購令明知故犯。」

蓬佩奧進一步説：「這家中國公司將無法在美國管轄地區內從事外匯、銀行、資產買賣等業務。」蓬佩奧還説：「這是給世界的一個重要信息，我們對油輪往來瞭如指掌。」

《華爾街日報》報道稱，當天晚些時候，財政部正式落實、將珠海振戎及李右民加入美國管轄區內金融黑名單。

報道提到，中國駐華盛頓大使館新聞發言人當天表示：「我們督促美方立即修正錯誤的舉動，真誠地尊重他國的合法權益。」

《華爾街日報》認為，這家中國企業在美國沒有生意，制裁即便能對船運和融資業務造成影響，但中國政府仍有辦法解決這些事宜；加入金融黑名單的舉措，僅將增加美中外交摩擦而無法在經濟上挫傷被制裁方。

紐時7月22日發表題為《美國懲戒中國公司違反伊朗石油禁購令》的文章亦認為，特朗普（Donald Trump）政府首次對中國進購伊朗石油實施經濟懲罰，這個決定確定將使華盛頓同北京的關係更為緊張化。同時，也將加劇海灣地區的緊張局勢。

美國政府同輿論一直都很關注中國無視美國禁令、持續進購伊朗石油的舉動，美國彭博社7月22日發表題為《數百萬桶伊朗石油堆在中國港口》的文章稱，熟知情況的中國港口生意人透露説，伊朗石油不斷地運往中國「免税倉庫」港口，通過這種避免入海關計税的正當途徑，交易額將不會出現在國家進口經濟數據裏，自然也沒有違反美方對伊朗石油制裁一説。而且還有大批伊朗石油在駛向中國的路上，彭博船舶追蹤數據顯示，至少十艘伊朗國有大型油輪和兩艘體型較小的油輪正在駛向中國，至少兩千萬桶石油的承載量。

報道稱，新加坡石油行業諮詢顧問公司FGE分析師Rachel Yew認為：「我們能理解為何生產國（伊朗）希望這樣做，在靠近各大買主國的地方，將供給堆疊起來，這樣很有利，尤其等到制裁鬆動的時刻。」中國囤積伊朗石油或有意成為支援伊朗維繫經濟命脈、抗衡美國製裁的中轉站。