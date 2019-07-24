中俄首次聯合巡航震動美日韓 俄專家：美國噩夢正變為現實

中俄首次聯合巡航引發外界高度關注，美日韓三國也對此做出表態。俄專家認為，中俄此舉觸及了三國的敏感神經，中俄之間的合作令三國愈發不安。

綜合媒體7月24日報道，俄羅斯與中國7月23日在亞太地區進行了首次的聯合長程空中巡邏，雖然俄羅斯與中國的陸軍與海軍艦隊此前曾舉行聯合演習，但這是兩國首次舉行聯合空中巡邏。

俄羅斯國防部7月23日透過聲明表示：「中俄舉行此次空中巡邏的目的是為了深化兩國的關係，提升雙方的軍事合作與強化兩國發動軍事行動的能力。」

美日韓敏感神經被觸及

英國廣播公司（BBC）指出，儘管中俄此前曾舉行過陸上和海上軍演，但是出動戰略轟炸機和預警機在東北亞敏感區域聯合巡航是史無前例的。從韓國與日本的激烈反應程度可以看出，此舉對美國在東亞的兩大盟友震動不小。

日韓兩國分別派出戰機去試圖阻礙中俄的空中巡邏，並指控中俄此舉已侵犯了日韓的領空，但中國與俄羅斯否認侵犯日韓領空。

韓國的戰機朝俄羅斯的A-50軍機發射360發警示彈，而韓國國防部也強調這是俄羅斯首次侵犯韓國領空。

美國五角大樓7月23日也在第一時間出面支持日韓的行動，表示美國國防部正與日韓相關部門針對中俄的空中巡邏進行協調，並承諾會持續觀察相關情勢發展。 五角大樓發言人伊斯本（Dave Eastburn） 表示：「美國全力支持韓國與日本針對中俄空中巡邏做出的響應。 」

對於美日韓的指責，俄國防部迴應稱，俄羅斯圖-95戰略轟炸機飛越日本海時沒有侵犯其他國家的邊界。此外，俄國防部還表示，兩架韓國F-16戰機穿過俄戰略轟炸機飛行路線，對俄機安全造成了威脅，是空中流氓行為。

中國外交部發言人華春瑩也在北京時間7月23日在記者會上，一方面告誡提問韓國記者慎用侵犯一詞，也告知有關軍方行動應向國防部瞭解。

中俄軍事合作重大突破

對於此次中俄聯合巡航，俄羅斯高等經濟學院國際政治經濟問題專家卡申（Vasily Kashin）認為，聯合巡航是中俄軍事合作的一個重大突破，似乎讓北京和莫斯科之間的友誼重新回到了1950年代。

卡申表示，當然在那個年代兩國是正式的軍事盟友，現在沒有這層關係。但是兩國之間當下進行的聯合巡航是前進的一大步，對於兩國關係發展來説極其重要。

文章還援引同現役及退役俄羅斯軍官關係密切的消息人士表示，日韓對於中俄巡航的緊張反應是可以理解的，對於美國的這兩位盟友來説，中俄力量的聯合就是一場噩夢，而這次巡航意味着，這場噩夢突然之間變成了現實。

俄專家還表示，鄰國的反應已經無法阻止中俄繼續進行巡航。因為中俄已經表示，未來中俄進行聯合巡航將常態化。

對於中俄之間的軍事合作，美國新任國防部長埃斯珀表示：「中俄的軍事合作絕對令人擔憂。所以，我們需要認真與盟友和夥伴們合作。」