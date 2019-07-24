米勒出席通俄門聽證會　稱特朗普下台後或面臨起訴

通俄門特別檢察官米勒7月24日出席眾議院聽證會，就通俄調查公開作證，並作詳細解釋。米勒重申，自己並無就特朗普有否妨礙司法公正得出結論。他又提到，特朗普有可能會在下台後面臨起訴。

通俄門特別檢察官米勒7月24日出席眾議院聽證會（圖源：法新社）

特朗普事前在Twitter批評民主黨的調查是在浪費時間，有如獵巫。特朗普稱米勒提出的報告已顯示他沒有通俄及妨礙司法公正。

米勒作證時重申，他的報告只是根據公平原則，未能判斷特朗普有否妨礙司法公正，他至今仍堅持這個決定。他又反駁特朗普的講法，指自己的調查公平獨立，團隊的成員均有「最高誠信」，並不存在利益衝突。

他又指因通俄調查涉及特朗普是否妨礙司法公正，以至後者一直想解僱他。米勒形容，在他的職業生涯中看過不少民主挑戰，當中以俄羅斯政府企圖影響美國總統選舉是最嚴重的一次。

司法部指引列明，不能夠起訴在位總統。不過米勒作證時指出，特朗普下台後可能會面臨起訴。

米勒3月25日向司法部提交報告，指無法證實總統特朗普的競選陣營與俄羅斯合謀影響2016年總統大選，亦沒有就特朗普有否妨礙司法公正得出結論。

他及後解釋，當一個人未在法庭受審及自辯，就指控他犯罪，對當事人不公平。他當時又表示，即使他到國會作證，亦不會提供調查報告以外的資料。

（綜合報道）