港垃圾貨櫃遭菲遣返　環團揭港年啃逾十萬噸洋垃圾　淪國際垃圾崗

香港是自由貿易港，但有不法份子利用此漏洞，涉嫌以「電子配件」為名目，走私受污染的破碎電路板、電子及塑膠垃圾到菲律賓，遭揭破後被遣返。環團追蹤發現，個案涉兩間本港公司，都未有領取處理電子廢物的牌照。而自管制全球有害廢物出入口的《巴塞爾公約》於前年生效後，本港去年就有逾28萬噸廢塑膠未能轉口到其他國家，需要「硬食」，令香港淪為國際垃圾崗。 環團警告，電路板所含的鉛是劇毒重金屬，能影響人的神經、內臟功能和血液系統，促請港府調查事件，並公佈如何處置貨櫃。 環保署就承認早於5月底知悉事件，但一直未有對外公布，而現時未能證實任何公司或人士涉案。當貨櫃抵港時，會聯同海關檢查及執法。海關就指，在截獲懷疑非法進口廢物時，海關會按程序將案件及相關檢取之物品，轉交環保署跟進調查及作出檢控。

菲律實發現，一個來自香港的貨櫃裝有受污染的破碎電路板、電容器、PVC等有害廢物。（綠色和平提供）

「電子配件」報關 實為電子垃圾

環保團體綠色和平調查揭發，今年1月12 日，香港的「慶源科技環保有限公司」委託「海豐集裝箱運輸有限公司」，由香港寄出一個長40呎、重25噸，報稱為「電子配件」的貨櫃，該貨櫃運抵上海後再轉換另一艘貨輪，並於2月1日運抵菲律賓棉蘭老島國貨櫃碼頭。

不過，菲律賓海關指出，該貨櫃所運載的貨物與報關的資料不符，一直被當地海關扣查。當地政府的環境及自然資源部再於上月24日檢查發現，該貨櫃實際為受污染的破碎電路板、電容器、PVC等有害廢物，涉嫌違反當地及香港法例，以及《巴塞爾公約》。當地政府遂於本月3日，把貨櫃退予香港公司「巨福企業有限公司」。但綠色和平追蹤發現，該貨櫃被運上海豐名古屋號（SITC Nagoya）於6月7日運達上海後，便不知所踪。

綠色和平成員在葵涌貨櫃碼頭前拉起「走私垃圾貨 櫃去咗邊?」橫額。（綠色和平提供）

綠色和平查冊發現，本應接收退貨的巨福企業有限公司，位於南生圍附近一個貨櫃場。而負責出貨的「慶源科技環保有限公司」則是上環一個商廈單位。而涉事的兩間香港公司，均未獲發出口電子廢料的相關牌照及許可證。

事實上，是次垃圾貿易問題，只是香港「洋垃圾」問題的冰山一角。2016年，有環保團體揭發總共有123個裝了廢礦渣的貨櫃，從羅馬尼亞到港，該批垃圾滯留在香港，長達兩年多，至今仍未運離。

菲律實發現，一個來自香港的貨櫃裝有受污染的破碎電路板、電容器、PVC等有害廢物。（綠色和平提供）

逾半洋廢塑膠未能轉口 或棄到堆填區

統計處數字顯示，自《巴塞爾公約》於2017年5月生效後，本港去年洋廢塑膠進口量為600,631噸，但只有279,764噸可轉口。意味有逾半、即320,867噸洋廢塑膠滯港，不確定有多少垃圾棄至到堆填區。

綠色和平資深項目主任連佩怡指出，管制全球有害廢物出入口的《巴塞爾公約》通過後，規定廢塑膠必須妥善分類及清洗乾淨，才能出口到其他國家回收再造。香港不論是電子垃圾、廢塑膠以至其他垃圾，大多以出口循環再造為主，大部份都是未經適當處理，難以再出口的垃圾。

而自中國大陸及東南亞各地近年相繼收緊洋垃圾入口後，世界多國都面對自身垃圾無法出口，以致在當地堆積，或被迫送往堆填區或焚化爐的問題。而電子及塑膠垃圾對人體健康造成影響，電路板所含的鉛是劇毒重金屬，能影響人的神經、內臟功能和血液系統，污染物需受本港法例規管及研究處置方法。綠色和平表示，源頭減廢才是治標治本的方法。

連佩怡警告，電子及塑膠垃圾對人體健康造成影響，電路板所含的鉛是劇毒重金屬，能影響人的神經、內臟功能和血液系統。（胡綽琳攝）

環保署早知悉事件 暫未證實有人涉案

針對是次香港垃圾貨櫃遭菲律賓退回的事件，環保署原來早於五月底收到菲律賓當局通報，有懷疑非法跨境轉移的廢物須退回香港，但未有對外公布。環保署指，已立即根據《巴塞爾公約》的網絡，與菲律賓當局聯絡，要求提供進一步資料，亦聯絡其他相關公司及人士調查，惟現時未能證實任何公司或人士涉案。環保署會聯海關監察貨櫃的動向，並會在該貨櫃抵港時於口岸檢查該貨櫃，以確定貨櫃所載物料屬何種廢物或物料。經核實後若發現有人非法出口廢物的情況，會按相關法例採取適當行動。

海關就指，在進出口廢物管理方面，會與環保署以及海外執法機關保持緊密合作，攜手打擊越境轉移廢物的非法活動。在截獲懷疑非法進口廢物時，海關會按程序將案件及相關檢取之物品，轉交環保署跟進調查及作出檢控。