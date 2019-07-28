美媒：阿拉斯加州終止與中國合作開發液態天然氣

美國媒體7月27日報道，阿拉斯加州（Alaska）與中國簽署的液化天然氣開發及銷售計劃已告吹。

美聯社27日報道，這個計劃由拉斯加州前州長沃克（Bill Walker）推動，並於2017年與中石化、中投公司與中國銀行3家公司簽署協議。當時正在訪華的美國總統特朗普（Donald Trump）與中國國家主席習近平亦在現場見證簽字。

美國總統特朗普2017年11月9日在北京人民大會堂與習近平合照（Getty Images）

阿拉斯加天然氣開發公司（Alaska Gasline Development Corp. ，AGDC）臨時總裁Joe Dubler稱協議已不存在，因現任州長鄧利維（Michael Dunleavy）對於該州因率領項目取得成果而須承擔的風險感到不安。

Joe Dubler確認該公司與中石化、中投公司與中國銀行簽訂的非約束性聯合發展協議（nonbinding joint development agreement，JDA）沒有更新。協議內容是中國購買75%的項目開採量，換取相等的股份，以及為提供必要的融資。這個協議在沃克在任期間延長過數次。

Joe Dubler承認AGDC自2016年底接管該項目以來所做的商業工作是有益的，它證明外國對阿拉斯加液化天然氣項目感興趣，但他表示，在主要的液化天然氣購買和投資協議能確定之前，還有許多工作要做。