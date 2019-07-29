加州美食節槍擊案槍手遭擊斃　疑有第二名疑犯涉案

美國加州北部的吉爾羅伊大蒜節（Gilroy Garlic Festival）7月28日發生槍擊案，槍手被擊斃，令死亡人數增至4人，另外受傷人數增至15人，包括多名兒童。

吉爾羅伊警察局長Scot Smithee 7月29日早上召開記者會交代事件，表示事發時間為當地28日下午5時41分，警方到場後與槍手交火不足一分鐘，便開槍擊斃對方。他續指，基於目擊者的陳述，懷疑有另一名疑犯涉案，惟目前不清楚該人當時是否曾與警員交火，警方正追查其下落。

美食節在聖何塞（San Jose）東南面約48公里的聖誕山公園（Christmas Hill Park）舉行，Scot Smithee相信，被警員擊斃的疑犯切斷公園周遭的圍欄，進入園區範圍內。現階段疑犯動機未明。

警方事後在會場附近找到一支步槍及彈藥，相信槍手是隨意開槍，無特定目標。

對於會場的保安情況，Scot Smithee稱雖然沒有閉路電視，但公園入口保安非常嚴密，除了有警員駐守，參加者的隨身行李需要被職員搜查，亦要接受金屬探測器檢驗。

美加州美食節槍擊案：美國加州7月28日舉行吉爾羅伊大蒜節（Gilroy Garlic Festival）時發生槍擊案。有Twitter用户上載短片顯示，出席活動的人們在聽到槍聲後急忙逃跑。（Reuters）

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