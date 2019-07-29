加州美食節槍擊案　目擊者起初以為放煙花

美國加州北部的吉爾羅伊大蒜節（Gilroy Garlic Festival）7月28日發生槍擊案，目擊者直言事情發生得太快，不少人一開始以為是會場發放煙花，及後才知有人在開槍，之後人們陷入恐慌並倉皇逃生，情況一片混亂。

美國有線新聞網絡（CNN）引述目擊者比利亞爾（Robert Villareal）指，他最初認為是會場放煙花，「我聽到第二聲巨響後，便轉身周圍看看聲響從何而來，當我看到3名女孩在哭叫後，才知發生槍擊案。隨着槍聲持續下去，家人大叫我的名字，我趕緊會合他們。一切事情實在來得太快。」

比利亞爾又指，他看不到槍手在哪兒，但看到很多人朝他跑過來，尖叫着説這裏有槍手出現，「我看到有女人蹣跚而行，之後有男子狼狽得掉了其中一隻涼鞋。我又聽到一名男子説他遺失了手提電話，但不想回頭執拾。」

另一名13歲的目擊者雷耶斯（Evenny Reyes）則稱，槍擊案發生之前，她正與家人和朋友離開會場，聽到槍聲後，以為是煙花聲響，所以未有拔足而逃，「我眼前的就像是一齣電影，所有人都在哭喊，人們都在尖叫起來。」「我看到有小孩受傷倒在地上，有人扔開桌子和切割圍欄逃出去。」

美加州美食節槍擊案：美國加州7月28日舉行吉爾羅伊大蒜節（Gilroy Garlic Festival）時發生槍擊案。有Twitter用户上載短片顯示，出席活動的人們在聽到槍聲後急忙逃跑。（Reuters）

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