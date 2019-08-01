美富豪「十一哥」瘋狂計劃　擬設受孕基地散播「優質」DNA

美國億萬富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）捲入與未成年少女的性交易罪行後，《紐約時報》7月31日再揭發這名富豪有意實行的瘋狂「優生學」計劃，包括把自己旗下一個牧場改建為「受孕基地」，讓多名女子同時受孕然後產子，藉此散播自己的「優質」DNA。

66歲的愛潑斯坦目前身處紐約的監獄（美聯社）

66歲的愛潑斯坦因性罪行被捕後，目前身處紐約的監獄。他7月31日上庭，法官表示，案件相信會在2020年中開審。

但美國媒體再找出有關這名富豪的驚人事情，《紐約時報》訪問多名熟悉他的人士包括科學家等，揭示愛潑斯坦一直靠出錢資助科學研究，讓自己打入精英科學家的圈子。報道指，英國已故物理學家霍金（Stephen Hawking）及一些諾貝爾獎得主，都與愛潑斯坦有交情。愛潑斯坦則想藉此，追求自己在「優生學」等方面的計劃。

愛潑斯坦（中）因與數十名未成年少女有性交易而被捕（視覺中國）

想建基地讓20名女性同時受孕

報道引述科學家、獲譽為「VR（虛擬現實）之父」的拉尼爾（Jaron Lanier）表示，愛潑斯坦的計劃是把自己旗下一個位於新墨西哥州、名為Zorro的牧場，改造成「受孕基地」，以用自己的精子讓20名女性同時受孕，然後誕下孩子。報道指，愛潑斯坦曾在多個場合，向不同科學家或企業家講述此想法，形容已「不是秘密」。

愛潑斯坦的新墨西哥州Zorro的牧場（KRQE via AP）

《紐約時報》指，目前未有證據顯示愛潑斯坦已實行計劃，但拉尼爾稱，愛潑斯坦會利用晚宴派對等場合，尋找有學術成就又有魅力的女性，把她們視為的可以幫助產子的「候選人」。

美國媒體之前報道，警方對愛潑斯坦的調查中，包括調查這個Zorro牧場。

愛潑斯坦：警方之前在愛潑斯坦豪宅內搜出大量兒童色情內容的照片及其他資料（Getty Images）

熱衷人體冷凍技術 想冷凍頭部與陽具

愛潑斯坦也鍾情於人體冷凍技術。《紐約時報》指，他曾與一名擁護超人類主義的人士討論人體冷凍學，包括冷凍人體至未來有可能「復生」的議題。愛潑斯坦表明希望冷凍自己的頭部跟陽具，保存「留給」未來之用。