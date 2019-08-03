特朗普：新核武協議需同時包括中國和俄羅斯

美國於8月2日正式退出《中程導彈條約》。美國總統特朗普表示，任何新的管制核武的協議需要同時包括俄羅斯和中國。

特朗普指新的核管制協議需同時包括俄羅斯和中國。（Reuters）

美國8月2日正式退出《中程導彈條約》（Intermediate-range Nuclear Forces Treaty，INF），特朗普（Donald Trump）同日表示，新的管制核武條約，必須將俄羅斯和俄羅斯被納入條約內，並指「這對世界來說是一件好事」。

當他被問及《中程導彈條約》失效後，如何避免核軍備競賽的問題時，特朗普稱，政府已開始與俄羅斯談判新的核管制協議，「他們裁減一些核武，我們也裁減一些」，「當然某個時刻我們會讓中國加入」。

特朗普稱，他已經向中國和俄羅斯提出這一想法，並指兩國皆感到「非常、非常興奮（excited）」，認為未來可以達成協議。

《中程導彈條約》由時任美國總統Ronald Regan與蘇聯領袖戈爾巴喬夫（Mikhail Gorbachev）於1987年簽署，該條約禁止美蘇兩國發射射程為500至5500公里的導彈。特朗普指責俄羅斯違反條約規定，於2018年10月宣佈退出《中程導彈條約》。