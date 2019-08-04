德州槍擊案　目擊者憶述救人場面：「盡量將兒童帶離現場」

美國德州邊境城市艾爾帕索（El Paso）當地時間8月3日早上發生槍擊案，一名槍手以步槍向商場內民眾大開殺戒，導致最少20人死亡、26傷，是當地近兩年來最嚴重的槍擊事件。有目擊者憶述事發情況仍猶有餘悸，而Twtiier、Facebook事後在網上刪除有關同情槍手等言論，確保不會有謠言散播。

休班軍人：小孩的安全更為重要

一名自稱是軍人的目擊者奧克利（Glendon Oakley）向當地傳媒表示，槍擊案發生時他正在與沃爾瑪（Walmart）相連的Cielo Vista商場內購物，他指一名小孩跑過來說有一名槍手走進沃爾瑪，起初他沒相信小孩的說話，但過了不久就聽到槍聲。

奧克利稱，自己擁有槍械牌照，因此拿出手槍，並找地方躲避。他跑到停車場時發現一批小孩不知所措，於是盡量帶他們離開，但指有數名小孩被甩掉。他其後被警員截查，但證實他合法持槍後獲放行。奧克利認為，從來沒擔心自己，反而擔心小孩的安全，但表示可以為他們做到的事情沒太多。

德州槍擊案：警方解封事發現場後，兩名逃過一劫的民眾走到停車場時，仍然一臉驚慌。（路透社）

女顧客：能夠回到家中非常幸運

另一名目擊者瓊斯（Kati Jones）向BuzzFeed新聞表示，她當時正身處Cielo Vista商場內，電話突然顯示警報，於是她與多人到一間時裝店躲避，並稱有不少人躲在其他店舖或洗手間內。她在躲藏期間一直透過電話留意情況，直到大家可以安全離開為止。

瓊斯駕車離開時，一直與丈夫保持視像通話，至今仍然猶有餘悸，她以為自己從不會遇到這種事件，更認為不會在艾爾帕索發生。瓊斯回到家中即時與家人擁抱，但對於其他人已沒法做到而覺得遺憾。

德州槍擊案：事發後多名民眾到臨時收容中心等待親人，有居民帶同補給物資到場，為大家提供援助。（法新社）

店員：沒料到會發生這種事情

而一名在運動用品公司工作的員工埃斯皮諾薩（Ray Espinoza）憶述情況，稱剛購物完的一名女性與孩子離開店舖後不足30秒折返，以西班牙語表示「他有槍，救我們」。埃斯皮諾薩於是立即關上店舖，與多名同事和顧客留在儲物室，並用電話拍下警察在商場搜捕槍手的情況。他指這種無差別攻擊令人擔憂。

沃爾瑪其後發表聲明，指已經就事件與當局合作，並向遇難者、當地社區及員工表達慰問。

（綜合報道）