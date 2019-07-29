加州美食節槍擊案　兇徒持突擊步槍無差別掃射

美國加州北部吉爾羅伊（Gilroy）美食節發生槍擊案，最少造成3人死亡、12人受傷。有目擊者稱槍手持突擊步槍，在現場進行無差別掃射。

入夜後，警方繼續在現場戒備，搜證並搜捕可能涉案的第二名槍手。（美聯社）

事發當地時間7月28日，下午5時半左右。據現場消息報道，一名年約30，身穿保護裝備的男子在現場手持突擊步槍，向參加者亂槍掃射。美國全國廣播公司（NBC）引述途人表示，步槍射擊頻率高達每秒3至4發，該男子似乎沒有目標，從左至右、右至左地瘋狂掃射。

第一個報警電話大約在5時半打出，有逃跑的參加者稱該男子很快就與現場警員駁火。有線電視新聞網絡（CNN）報道，現場警察在接報後數分鐘趕到並擊斃槍手。

警方已在現場撿獲一支步槍和一些子彈。報道指該男子似乎是有預謀地襲擊，而且熟識現場環境。警方稱該男子剪斷了周邊圍欄，直接繞過保安來到人羣聚集的空地上施襲。

槍擊造成最少造成3人死亡，其中一人年僅6歲。警方正在現場調查，並搜捕是否有第二名槍手涉案。

美加州美食節槍擊案：美國加州7月28日舉行吉爾羅伊大蒜節（Gilroy Garlic Festival）時發生槍擊案。有Twitter用户上載短片顯示，出席活動的人們在聽到槍聲後急忙逃跑。（Reuters）

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