美國：與塔利班和談進展順利

美國對阿富汗問題特使哈利勒扎德（Zalmay Khalilzad）8月5日於Twitter留言，指與塔利班的第八輪和平談判順利，有望為阿富汗長達18年的戰爭劃上句號。

美國對阿富汗問題特使哈利勒扎德稱與塔利班的談判非常順利，有信心可以為阿富汗帶來和平 （AFP）

哈利勒扎德表示，建基於上一輪在喀布爾（Kabul）的良好進展，他最近數日留在多哈（Doha），集中處理達成協議前的餘下問題，為美軍有條件下撤出阿富汗鋪路，並認為談判取得良好進展。

他提到自己會前往新德里參加會議，為國際社會支持阿富汗和平進程凝聚共識，而團隊其他成員和塔利班代表會繼續討論技術細節和步驟，以及成功執行四階段協議的機制。他強調這些細節非常重要。

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）6日訪問新西蘭時向傳媒表示，國際社會見到阿富汗和平的真正機會，認為各方快將達成協議。

美國和塔利班一旦簽訂雙邊協議，外國部隊就會撤出阿富汗，而塔利班則確保當地不會成為恐怖份子温床，其後阿富汗亦會舉行和談，達至永久停火。

塔利班：總統大選沒有意義

阿富汗於9月28日舉行總統大選，塔利班認為當地應專注於美國的談判，批評選舉只是瞞騙民眾的技倆，滿足一眾假政客。因此呼籲當地人杯葛選舉，並揚言會以一切方式阻止選舉，警告民眾不要參加選舉相關集會等活動，以免成為襲擊目標。