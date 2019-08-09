【森友事件】日本檢控部門決定不起訴　最終無人問責

被譽為日本首相安倍晉三「政治炸彈」的森友學園事件，經過一連串的調查後，檢控部門在8月9日宣布所有涉事的人員不獲起訴，意味沒有人需要這宗竄改文書及賤價出售國有土地的事件負上刑事責任。

森友事件：安倍晉三夫人安倍昭惠被指在事件中發揮一定影響力。（VCG）

大阪地檢特搜部在2018年5月31日決定不會刑事起訴財務省時任理財局長佐川宣壽等38人，惹來律師團體及揭發事件的民間組織不滿，於是向檢察委員會要求覆核結果。經過大約9個月的覆核，委員會在2019年3月指其中10名涉案人士不獲起訴的做法不當，下令大阪地檢重新調查，不過檢控部門最終都是維持原判，為事件劃上句號。

由極右教育演變成的政治風暴

森友事件最初在2017年引起，由原本的有傳媒報道森友學園旗下一間幼稚園被揭向幼兒灌輸極右思想，演變成發現學園以賤價購入土地，而且校方與安倍晉三夫婦關係密切，結果成為一場政治風暴。

《朝日新聞》其後發現財務省審批森友學園買地文件懷疑遭竄改，與之前在國會上提出的版本前後不一後，事件再度浮上水面。一名近畿財務局職員自殺，警方在他留下的備忘錄中曾提及自己與森友事件有關，佐川宣壽亦宣布辭職、最後財務省承認竄改文件，財相麻生太郎宣布放棄一年閣僚薪金。

檢控部門：難以判斷

大阪特搜部在5月底指，調查雖證實佐川是為了整合買賣合約內容與他過去在國會答辯的內容，刪減公文書中內容，但因改動部分不影響立契經過及金額等核心部分，難以判斷製作虛假文書的刑事責任，所以決定不予起訴。

至於用以抵償賣地費用，事實用於減免土地價格的8.2億日圓，日本放送協會（NHK）當時引述指財務局委託沒有經驗的大阪航空局進行估算，雖然金額過大，但難以認定估算額不妥，所以同時放棄起訴其餘37名涉案人士。