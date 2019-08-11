莫斯科連續第四個周末有反政府示威　逾130人被捕

俄羅斯首都莫斯科連續第四個周末有大型示威，逾5萬人到街上抗議當局拒絕反對派人士參加市議會選舉，是自2011年以來最多。超過130人被警方拘捕。

防暴警察在莫斯科拘捕了超過130人。（Reuters）

8月10日的示威獲政府批准舉行，數以萬計的示威者在雨中集會，抗議政府取消反對派候選人的參選資格，有人舉起寫着「給我們投票權利」等字句的標語，亦有人舉起最近被捕人士的照片。

監察組織White Counter表示，逾5萬人參與周末的示威。警方則指，有2萬人參加。而在示威開始前，反對派社運人士索博爾（Lyubov Sobol）被警方扣留。內政部其後解釋指，周末示威活動的「一些組織者」告訴他們，索博爾正準備在今次示威中做出挑釁行為。

大批戴上頭盔和防彈背心的防暴警察抵達現場戒備。據內政部稱，至少有136人因「各種違法行為」被拘留。但有非官方數字指出，被捕人數或是內政部數字的兩倍。

莫斯科7月27日爆發大型示威，逾千人被捕。之後8月3日再有示威活動，警方同樣展開大規模拘捕；兩次的示威活動同樣不獲政府批准。由於在前幾周的示威活動期間，警察粗暴對待示威者，當地不少民眾的憤怒情緒有增無減。