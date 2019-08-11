納瓦羅稱將強硬回擊人民幣貶值：美國受傷是訛傳　中國受害最重

對華強硬鷹派代表人物、白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）8月9日對中國人民幣貶值一事發表強硬觀點，同時，納瓦羅認為，美國消費者和農民受傷是訛傳和臆想，中國受傷最重。

納瓦羅8月9日在美國全國廣播公司財經頻道（CNBC）電視節目《閉幕響鈴》（Closing Bell）上說，中國已有計劃貶值人民幣——一旦中國採取行動，美國將強有力地反擊，「他們將要這樣做，我們將必須採取強硬措施反擊中國。」8月5日人民幣兑美元匯率自2008年來首次破7，美國財政部當天在官網發佈聲明，將中國定性為貨幣操縱國。

納瓦羅指出，中國正在採取對策抵消關税作用力，「中國貶值人民幣10%的水平，目的是快速地中和關税效果，完全地消除。」

納瓦羅還許下承諾稱，每一個美國農民的傷口都將「癒合」、「絕不會被中國所傷」，納瓦羅堅稱，因關税受經濟壓力的是中國，而非美國消費者，「中國將實質上承受全部貶值和砍價帶來的負擔。中國才將是遭受損害更重的，遠比想要帶給我們的重。」

就此，納瓦羅當天還在接受美國Fox電視新聞採訪時說：「好像很多人在訛傳，是美國消費者在負擔給中國徵的這些關税，這就是錯的。」納瓦羅說自己根本不擔心，還談到這是對貿易衝突「臆想過度」的結果。

但與美國總統特朗普（Donald Trump）當天在白宮對媒體發出的或取消和中國9月談判的威脅不同，納瓦羅對CNBC說，白宮官員正在給未來數月做計劃，其中包括將中國談判代表團請到華盛頓來會晤磋商。不過，納瓦羅也和Fox談到，這取決於中方，「我們正在計劃9月在華盛頓迎接他們到來，如果他們願來的話——目前尚未確定，但是他們總得做出決定。」

白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）也曾在8月6日對CNBC說，預計會談將如期舉行。

特朗普8月9日在白宮對媒體說：「我們同中國正在溝通，中國想達成協議，但我還沒準備好。被欺負25年了，我沒有這麼快準備好......我們再看看9月是否繼續展開會談。如果見面，那可以。如果不見也沒關係。」