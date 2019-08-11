美國「十一哥」雖自殺　調查與訴訟將陸續有來

美國富商愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）自殺身亡，震驚美國上下。他的死會令聯邦政府對他的刑事檢控結束，但他涉嫌引誘數十名少女性交易，向名流政要安排未成年少女性服務的案件將繼續調查，訴訟將持續下去。

愛潑斯坦自殺成為美國頭條，美國街上電子告示板正告示着這則新聞。（路透社）

愛潑斯坦8月10日被發現倒斃獄室，經調查初步懷疑他吊頸自殺身亡，他的死一時成為了全美頭條。

愛潑斯坦任職基金經理，與眾多政要名流相熟。在愛潑斯坦被捕後，對他的指控牽連甚廣。其中包括前新墨西哥州州長理查森（Bill Richardson）、前參議員米切爾（George Mitchell）、勞工部長阿科斯塔（Alex Acosta）等。

愛潑斯坦更被指與前總統克林頓（Bill Clinton），現總統特朗普相熟。特朗普近來極力撇清，否認與愛潑斯坦關係密切。

勞工部長阿科斯塔（右）被指過去在任職司法部時曾「放生」阿科斯塔，在7月宣布辭職。（Getty Images）

案件調查將繼續下去

特別愛潑斯坦7月被捕後已嘗試自殺一次，為何會被移除出自殺觀察名單並再度自殺需有待調查。司法部長巴爾（William Barr）已表示將聯同聯邦調查局（FBI）展開調查。

愛潑斯坦的死會令很多迷團解決變得困難，而針對愛潑斯坦的刑事檢控亦將不得不結束。但他的死不代表案件完結，負責案件的紐約南區聯邦檢察官貝爾曼（Geoffrey Berman）發表聲明，指他們不會停止對事件調查，特別對其他人可能向愛潑斯坦提供協助的指控。

將有更多人站出來指控

另一方面，有分析認為愛潑斯坦的死，會令一些原遭受恐嚇不敢出聲的人站出來，提出指控。如紐約新針對兒童性侵法案剛在8月生效，法案容許受害者不論案發多久，都可對過去曾遭性侵提出指控。就在7日便有一名女性，控告愛潑斯坦曾在她15歲時侵犯她。

另一名受害者稱她曾被愛潑斯坦喚作「性奴」，她的委任律師麥考利（Sigrid McCawley）表示，希望檢方繼續追究：「受害者勇於說出真話，這些呼聲不該隨愛潑斯坦可恥的畏罪自殺而告終。」與愛潑斯坦相關的訴訟將持續下去。