【逃犯條例】英首相發言人：香港政府應與各方進行建設性對話

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英國首相約翰遜（Boris Johnson）發言人就多項事務發言，其中在談及香港示威時指出，約翰遜認為香港政府應與各方進行有建設性的對話。

約翰遜通過發言人表示，英國政府關注香港的暴力情況，要求各方冷靜。

發言人其後談及英國脫歐，指出約翰遜已清楚表示他想與歐盟達成協議。至於政府與歐盟在脫歐協議方面一直面對窒礙的其中一個問題，即「補底方案」，歐盟及愛爾蘭沒有任何讓步的跡象。

英國《星期日電訊報》報道，首相約翰遜已接受愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）的邀請，在近日會面。然而發言人表示，兩人會面將重訂日期。

約翰遜通過發言人表示希望歐盟明白英國會在10月31日脫歐的決心，沒有「如果」或「但是」。

發言人在被記者問及有關華為的問題時，表示英國政府仍在檢視一些高風險的電訊服務供應商。

美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton）8月11日抵達倫敦，展開一連兩日的訪問。約翰遜通過發言人說，首相稍後會與博爾頓會面，討論一系列安全議題，包括伊朗。發言人稱約翰遜在《聯合全面行動計劃》（Joint Comprehensive Plan of Action，JCPOA）、即《伊朗核協議》的立場沒有改變。

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（路透社）

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