塔利班與美國第八輪談判結束

美國及極端組織塔利班在卡塔爾多哈進行的第八輪談判已結束。會後無跡象顯示雙方會達成和平協議，但塔利班發言人穆賈希德說，雙方同意回去各自諮詢其領袖，討論下一步該怎麼做。

極端組織塔利班與美國進行的第八輪談判在8月3日至12日舉行，圖為與會人士。（VCG）

塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）表示會議持續到深夜。他在推特（Twitter）上發佈推文：「工作宂長但有效。 雙方同意就下一步行動徵求各自領袖的意見。」

美國阿富汗問題特使哈利勒扎德（Zalmay Khalilzad）亦表示這個在8月3日起開始的會議是有建設性的，他將前往華府進行諮詢。

美國及塔利班都沒有進一步公開會議的詳情。

美國與塔利班倘能達成和平協議，駐阿美軍人數從1.4萬人減到8000至9000人。作為交換，塔利班將遵守停火協議、不再庇護恐怖份子、不會讓阿富汗成為國際恐怖份子的跳板，以及組織將與喀布爾政府談到。塔利班與阿富汗政府還需達成協議，國內全面停火才能成事。

美國一直推動阿富汗內部停火以及阿富汗政府與塔利班進行會談，但組織一直拒絕承認阿富汗政府，認為它是華府的傀儡。覺得在和談中被邊緣化的阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）亦在11日表示，拒絕外力介入該國事務。