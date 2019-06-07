普京警告將退出《新削減戰略武器條約》

俄羅斯總統普京周四（6日）在聖彼得堡（Saint Petersburg）表示，莫斯科準備退出與美國簽署的《新削減戰略武器條約》（New START），批評華府無意舉行會談討論延展條約，警告華府若持續破壞全球軍備控制體系，那將會是「全球災難」。

普京在一場經濟論壇上說：「如果沒有人想延長新戰略武器裁減條約，那我們就不會這麼做。」他強調，俄羅斯已多次表明準備好延長條約，但並未有提出正式的談判過程。

普京亦指摘美國在2002年退出《反彈道導彈條約》（Anti-Ballistic Missile Treaty），然後又在2019年2月中止遵守《中程導彈條約》（INF Treaty），破壞全球軍備控制體系。他指出，《新削減戰略武器條約》到期將帶來潛在影響，或會掀起核武軍備競賽。

美國2月宣布暫停履行《中程導彈條約》義務，並啟動退出條約程序。俄羅斯隨後宣布暫停履行條約義務，並開始創製新的導彈，包括超音速彈。

2010年，美國前總統奧巴馬（Barack Obama）和俄羅斯前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）2010年在捷克首都布拉格（Prague）簽署《新削減戰略武器條約》，條約將於2021年到期。

（綜合報道）