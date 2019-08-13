俄羅斯防暴警拳打女示威者　內政部展開內部調查

俄羅斯連續多個周末爆發大型示威，抗議政府無理取消反對派候選人參加市議會選舉的資格。社交媒體流傳的片段顯示，一名女示威者被防暴警察帶走時，其中一名警員用拳頭打女示威者，引起爭議。俄羅斯內政部8月12日指，已對個案展開內部調查。

從影片可見，一名年輕女子遭兩名身穿防暴裝備的警察拖行，其中一名警察用拳頭向女示威者的腹部打了一下，之後撿回掉在地上的警棍。

Мент бьет кулаком в живот девушке. pic.twitter.com/vhHZUix8UV — Ян Кателевский (@ya_YANson) 2019年8月10日

影片中的女示威者、26歲的索斯諾夫卡雅（Daria Sosnovskaya）接受俄羅斯媒體Mediazona網站訪問時指，自己因為抗議警方拘留一名傷殘人士，而被警察拖走。

索斯諾夫卡雅表示，當時警員朝她跑過來。她形容被帶走的過程說：「我極為不舒服，全身開始抽搐，不能呼吸。」她表示，自己之後被帶到警署，與其他被拘留的人關在一起。在警署待了數小時，無法取得律師協助，最後在警告下獲釋。

俄羅斯內政部表示，已針對個案展開內部調查，並承諾「那些有罪之人必須負起責任。」

俄羅斯阻撓反對派人士參加莫斯科市議會選舉，引起大規模示威潮，是總統普京（Vladimir Putin）自2012年再次出任總統至今，最大型的抗議活動。過去一個月來，包括獲批和不獲批的大大小小集會撼動莫斯科，10日舉行的最大一次集會，吸引6萬人參加，其中136人被捕。