美「十一哥」愛潑斯坦獄中自殺　性侵受害者更難討回公道

美國富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）涉嫌與未成年少女性交易，被扣押於紐約的監獄期間自殺身亡。前聯邦檢察官馬里奧蒂（Renato Mariotti）在《紐約時報》撰文指，愛潑斯坦的死令到受害者難以討回公道。

愛潑斯坦在法國巴黎擁有一棟公寓大廈。法國政府希望美國調查愛潑斯坦牽涉法國的罪行。美國指，查愛潑斯坦於1980年代曾以虛假的奧地利護照前往法國。（AP）

馬里奧蒂指出，由於檢察官未能對死人提出刑事訴訟，因此愛潑斯坦的刑事訴訟即將結束。雖然司法部長巴爾（Bill Barr）警告，不會就此放過同黨，但檢察官要起訴共犯卻絕不容易。

名媛吉斯蘭（Ghislaine Maxwell）被指為愛潑斯坦扯皮條，如要起訴吉斯蘭，檢察官需要證明她知道召攬的年輕女子未成年以及會被愛潑斯坦虐待。吉斯蘭很有可能辯稱，如果知道愛潑斯坦會虐待未成年少女，便不會為他工作。

愛潑斯坦死後，檢察官再無機會拉攏他，透過轉為污點證人指證共犯。短期內，檢察官很有可能申請沒收愛潑斯坦位於曼哈頓上東區的大宅，不過或會牽涉漫長的法律程序。如果愛潑斯坦仍在生並最終被定罪，政府就不怕會節外生枝。

受害者對愛潑斯坦提出的民事訴訟將繼續，而他的死意味這些訴訟不會長久持續下去，對受害者有利。但同一時間，法庭無法傳召愛潑斯坦作證，未能於訴訟過程中透過他的證詞揭發更多惡行。對於受害者而言，最大打擊或者就是缺乏公開審訊的機會，不能夠將他的罪證公諸於世。因為除非聯邦檢察官起訴吉斯蘭等人作為共犯，大陪審團傳召所得的文件不會公開。