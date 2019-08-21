日韓外長會談結束　分歧依舊但同意繼續對話

日本外務大臣河野太郎和韓國外交部長康京和8月21日於北京舉行會談，商討兩國糾紛。會議歷時35分鐘，雙方未能就戰時歷史和貿易等問題取得顯著進展，分歧仍較大，但同意繼續對話。

自2016年後，中日韓8月21日再度舉行三國外長會議，日韓關係近日轉趨緊張，兩國關係成為會議焦點議題。（AP）

二人就日本對韓國實施貿易限制、二戰韓籍勞工索償案、朝鮮半島局勢等交換意見。

河野認為，即使在困難的處境，雙方仍能透過緊密對話尋找解決方法。他向記者表示，已多次呼籲韓國採取合適行動，改正日本視為違反國際條約的行為。他又對韓國國內的反日情緒表達擔憂，要求韓國保障在韓日本公民的安全。

康京和對日本將韓國剔出貿易白名單感到遺憾，要求日本即時取消出口管制措施。她亦呼籲日本安排兩國的出口管制機構舉行會談，化解貿易糾紛。

河野指，會上二人討論有關《軍事情報保護協定》的問題，並提到有關協定是兩國安全合作的重要部份，認為應該保留協定。康京和未有回應有關問題。

在同日早上舉行的中日韓外長會議，三國外長就日韓關係、朝鮮半島、自由貿易問題等交換意見。中國外長王毅在開場白時強調，三國需基於互信加強三邊合作，各方應透過對話解決分歧，三國合作不應受雙邊矛盾影響。