韓國加強對日本進口食品放射性物質檢查

韓國食品醫藥品安全廳8月21日指出，由於公眾關心日本2011年「311大地震」引發福島核事故的潛在污染，當局會加強對部分日本產品的放射性物質檢查，由23日起將樣品量和檢查次數提高一倍。

韓國當局以福島核事故潛在污染為由，將加強對日本產部分產品的放射性物質檢查。（AFP）

日韓糾紛持續，日本自7月4日限制對韓出口半導體原材料以來，兩國關係逐漸變僵。日本再在8月2日通過將韓國剔出貿易白名單。

韓國食品醫藥品安全廳（MFDS）21日表示，由於公眾對放射性物質污染的關注一直上升，當局會加強檢查17項日本產加工食品及農產品。

這些產品過去曾被檢出微量放射物，而被退回，當中包括水產品、巧克力加工食品、藍莓、咖啡、食品添加物等。

食品醫藥品安全廳進口食品安全政策局長李丞鎔指，如果今後發生核污水流出等威脅韓國食品安全的情況變化，將以國民的健康和安全為最優先，重新探討加強檢查和進口管制等多種措施。

路透社引述日方有關官員表示，日本食品相當安全，不需要增加輻射測試。共同社則引述分析指出，此舉是韓國政府反對日本政府加強出口管制的反制措施。

日本外務大臣河野太郎和韓國外交部長康京和8月21日於北京舉行會談，商討兩國糾紛。會議歷時35分鐘，雙方未能就戰時歷史和貿易等問題取得顯著進展，分歧仍較大，但同意繼續對話。