中日韓外長會議取得意外成果　論仲裁中國或比美國更成功

中日韓三國外長會談就多個問題達成協議，這是在會談舉行前未曾預料的成果。韓媒評價稱，中國為此次會談做了許多準備工作，比美國更加適合做新一輪韓日矛盾「調解員」。

綜合媒體8月21日報道，第九次中日韓外長會議於8月21日在中國北京古水北鎮舉行。中國國務委員兼外交部長王毅、日本外務相河野太郎、韓國外交部長康京和出席會議，三方在加強三國之間合作上達成一致。

三國外長會談取得意外成果

本次會議在韓日矛盾不斷激化的背景下召開。韓日《軍事情報保護協定（GSOMIA）》將於8月24日到期，韓方尚未公布是否續簽該協定。而日本將韓國從安全保障出口管理優惠待遇國「白名單」中提出的政令也將於8月28日正式執行。在這些對韓日關係影響重大的日子到來之前，中日韓三國外長會議、日韓外長會議上會達成什麼成果引人關注。

韓國《亞洲經濟》8月22日報道指出，三國外長會議就加速韓中日自由貿易協定（FTA）及《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）、實現朝鮮半島無核化等問題達成共識，這是意料之外的成果。

河野太郎在三國外長會議結束後的記者會上表示，雙邊關係有時面臨困難，但應積極推進中日韓合作。康京和也表示，三國合作不應受到雙邊關係的影響。值得注意的是，在8月20日晚舉行的晚宴中，河野太郎與康京和仍是「不交談、不接觸」的冷漠狀態，一天之後雙方能夠達成協議，意義重大。

日本共同社8月21日報道稱，日韓兩國外長還就原被徵勞工訴訟問題以及日本加強對韓出口管制等問題進行商議，儘管雙方立場分歧較大，但就繼續對話達成了一致。

中國比美國更能發揮仲裁作用

《亞洲經濟》報道評價稱，中國在解決韓日緊張局勢方面發揮了作用，在仲裁韓日問題上美國做不到的事情中國可以做到。

中國外交學院國際關係研究所教授李海東認為，中國比美國在緩和三國內部緊張局勢方面做了很多準備工作，例如設定符合三國共同利益的會談主題，也為韓日外長單獨會面並舉行會談創造了機會，明顯突出中國的「仲裁作用」。

反觀美國的做法，雖然美國政府多次強調美日韓「三角同盟」的重要性，實際卻無意調解韓日兩國的矛盾。美國政府曾派出白宮國家安全事務助理博爾頓（John Bolton）訪問韓日兩國，但顯然美國在仲裁韓日矛盾上沒有做出任何努力。

李海東指出，陷入保護主義和單邊主義的美國無法幫助他們，美國不能同時接受韓國和日本的意見。

《亞洲經濟》也評價稱，中國並未直接介入韓日兩國間的紛爭，通過在三國外長會談中推進FTA、RCEP、5G及AI技術合作等議題令韓中日三國超越矛盾，從而達成協議。

韓聯社8月21日報道評價稱，本次三國外長會談的意義在於，在雙邊關係緊張時可在三邊合作的框架下謀求解法。