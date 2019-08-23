中菲緊張時刻杜特爾特訪華行程臨時縮短　原因揭曉

菲律賓總統杜特爾特即將訪華，但是他的訪華行程臨時縮短，菲律賓方面透露了一些原因。

中國外交部北京時間8月23日宣布，應中國國家主席習近平邀請，菲律賓總統羅杜特爾特（Rodrigo Duterte）將於8月28日至9月1日訪問中國。

這將是杜特爾特自2016年上任以來第五次訪華，值得一提的是，中方宣布的訪問時間與菲律賓方面此前宣布的有所不同。菲律賓總統發言人班尼洛（Salvador Panelo）當地時間8月20日表示，杜特爾特將於8月28日至9月2日訪華。

據菲律賓方面當時透露，杜特爾特此次訪華將在北京與中國國家主席習近平討論南海資源開發等事宜、前往中國佛山觀看菲律賓男子籃球隊在世界盃籃球賽的比賽，並前往中國福州主持福建師範大學為紀念他偉大的母親而成立的索萊達學院啟用典禮、索萊達紀念館揭幕典禮和為在索萊達學院留學的90名菲律賓學生主持開學典禮。

那麼為何行程臨時少了一天呢？而行程的縮短也正值中菲關係緊張之際。

據菲律賓Rappler網站8月23日報道，杜特爾特將福建一站取消，推遲到將來。

當被記者問為什麼杜特爾特不再訪問福建了時，菲律賓外交部官員蒙塔萊格（Menardo Montealegre）說：「被推遲了，現在訪問不合適，被推遲到未來更加合適的時間。」

菲律賓總統禮賓處長博傑（Eric Borje）說，推遲訪問福建的決定是雙方共同做出的，是後勤問題、實質性問題以及國內問題綜合所致。

與此同時，據菲律賓ABS-CBN網站當地時間8月23日報道稱，杜特爾特8月29日將同習近平會晤，討論兩國共同關心的問題。

8月30日，杜特爾特將在北京同習近平一起觀看2019年國際籃聯籃球世界盃的開幕式。

8月31日，杜特爾特將前往廣州，觀看菲律賓男子籃球隊在世界盃籃球賽的比賽，為對陣意大利隊的菲律賓隊加油。在此之前，杜特爾特將同中國國家副主席王岐山會晤，王岐山也會和其他廣州官員一起，陪同杜特爾特觀看比賽。

9月1日，杜特爾特將飛回菲律賓。

值得一提的是，杜特爾特此前訪華前，菲律賓的風向有所改變，頻頻對中國釋放強硬信號，杜特爾特本人也說過，將同習近平討論敏感的南海仲裁。

南海仲裁案即「菲律賓控告中國案」，是一個臨時組建的仲裁庭，就菲律賓阿基諾（Benigno Aquino III）政府單方面提起的南海仲裁案進行的所謂裁決。2016年7月12日，海牙國際仲裁法庭對南海仲裁案做出最終裁決，判菲律賓「勝訴」，並否定了中國的南海「九段線」，還宣稱中國對南海海域沒有「歷史性所有權」。中國方面則認為裁決沒有法律效力，只是一張廢紙。

杜特爾特上台後改變了菲律賓的對華政策，將南海仲裁擱置，奉行親華政策，希望從中國獲得經濟援助。