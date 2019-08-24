美國購買格陵蘭大計落空　計劃相隔逾半世紀重開使館

美國希望在丹麥屬地格陵蘭（Greenland）增加戰略及經濟影響力，雖然購島計劃被拒，但華府仍然有意在當地設立使館，是超過半世紀以來首次。

美國國務院去信參議院外交關係委員會，指華府對北極圈有戰略上的興趣，希望拓展區內政治、經濟和商業關係，而在格陵蘭首府努克（Nuuk）重設使館就是計劃之一。

信中亦提到，美國在格陵蘭設立永久的外交設施，可以保障當地的必要價值，同時與格陵蘭官員發展更深入關係。華府認為設立使館是增加美國在區內影響力的重要元素，亦是作為推動美國利益的有效平台。

美國總統特朗普（Donald Trump）多次表達購入格陵蘭的意願，結果釀成外交風波。丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）批評特朗普的建議「無稽」，對方則回應有關言論「粗魯」，更取消訪問丹麥的計劃。

美軍在格陵蘭設有圖勒空軍基地（Thule Air Base），是美國最北的軍事基地。（Reuters）

丹麥在二戰時被納粹德國佔地後，美國在1940年於格陵蘭設立使館，但在1953年關閉。華府計劃在2020年重返努克，而國會對此亦持開放態度。不過受到特朗普提出購島計劃影響，重設使館的大計或受阻。

美國國務院表示已經在駐哥本哈根使館委任一名格陵蘭事務官員，並計劃最快在秋季於格陵蘭聘請當地人出任職務，為建立7人的使館人員團隊鋪路。

目前共有14個國家在格陵蘭設有使館，分別為比利時、加拿大、捷克、芬蘭、法國、德國、冰島、韓國、拉脫維亞、盧森堡、荷蘭、挪威、瑞典和英國。

（綜合報道）