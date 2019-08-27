博爾頓抵烏克蘭　或擬阻中國企業收購飛機引擎公司

美國國家安全顧問博爾頓完成出席七國集團峰會行程後，8月27日抵達烏克蘭訪問。美國媒體23日刊文透露，美國在尋求制止烏克蘭一飛機引擎公司被中國企業收購的計劃，華府官員在安排他與該公司高層在基輔會面。

圖為2011年8月24日的烏克蘭扎波羅熱Motor Sich的廠房，專家正在組裝飛機引擎。（VCG）

今日俄羅斯26日引述博爾頓的話，他說將與烏克蘭的夥伴會面，以支持美國政府願景中「更強大並更繁榮的烏克蘭。不過他當時沒有評論《華爾街日報》23日刊文的內容。

成為又一捲入中美角力的公司Motor Sich，為全球大型飛機引擎製造商之一，也是向俄羅斯供應軍用直升機引擎的公司。公司正在尋求烏克蘭反壟斷委員會（Antimonopoly Committee）批准其將控股股權售予中國企業。倘成事，天驕航空與信威集團將持有Motor Sich的51%股權，烏克蘭國防工業集團（Ukroboronprom）將持有25%股權，惟《華爾街日報》 23日刊文指出，收購交易計劃已被暫擱。

博爾頓（John Bolton）應是擔心如該公司被中國企業收購，中國不止會得到位於烏克蘭扎波羅熱（Zaporozhye）的廠房，更重要是從中獲得重要的國防技術及專門知識，恐將威脅到美國國家安全。該報引述美國政府高級官員指出，博爾頓正在試圖阻止Motor Sich被中國企業收購。

他除訪問烏克蘭，亦將到訪白羅斯。白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）辦公室27日公布有關消息，稱會面不會早於29日之前舉行，時間及形或仍未確定。