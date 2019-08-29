【英國脱歐】約翰遜強迫議會放假震驚全國　議員：英式政變

10月31日是英國脱歐最後期限，英國首相約翰遜為防止議會阻撓「脱歐」，讓議會休會近一個月，此舉遭到外界強烈批評。

距離英國「脱歐」的最後期限僅剩下60多天，英國首相約翰遜（Boris Johnson）8月28日「出絕招」，宣布延遲議會復會至10月14日，即距離英國脱離歐盟期限兩周。

樞密院隨後發表聲明，指英女王伊利沙伯二世（Elizabeth Alexandra Mary Windsor）已經批准這項計劃。

外界質疑約翰遜有意打擊反對「無協議脱歐」的陣營，縮減他們能夠出招反對的時間，讓他們無力阻止英國10月31日如期脱歐。工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）要求覲見英女王，就首相約翰遜的計劃表達關切。

約翰遜此舉亦激怒反對「無協議脱歐」的議員。工黨影子財政大臣麥克唐奈（John McDonnell）形容，這是一場「非常英國式的政變」（very British coup）。

英國下議院議長白高漢（John Bercow）批評：「關閉國會是違反民主進程以及議員作為民選代表的權利。」

工黨副黨魁華德信（Tom Watson）形容是英國民主的恥辱，認為約翰遜是向國會「宣戰」。蘇格蘭首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）指，除非政客團結一致阻力約翰遜，否則迎來的將會是英國民主的黑暗。