俄羅斯神秘爆炸　美國指源於打撈回收核動力導彈

俄羅斯8月8日發生神秘爆炸，附近核輻射水平急升，外界猜測與核武器測試有關。美國消費者新聞與商業頻道29日引述知情人士指，美國情報評估發現，爆炸是源於俄羅斯打撈海底的核動力導彈。

俄羅斯8月8日發生離奇爆炸，逾100名有份參與救援的醫療人員接受檢查，發現其中一人有輻射痕跡。圖為爆炸地點附近村莊尼奧諾克薩的國家中央海軍試驗場。（AP）

知情人士透露，這次並非新一次的武器試射，而是一次打撈任務，回收前一次試射中落入大海的導彈。另一名消息人士指，參與打撈任務的其中一艘船隻爆炸，引起導彈核心反應，導致輻射洩漏。情報報告未有提到導彈核反應堆損毀帶來的潛在健康或環境危機。

2018年3月，俄羅斯總統普京公布超音速武器研發計劃，包括聲稱擁有無限射程的核動力巡航導彈「海燕」（Burevestnik）。知情人士指，克里姆林宮曾多次進行測試，但目前仍未成功。

俄羅斯曾於2017年11月至2018年2月期間4次試射「海燕」，並於2019年試射1次。美國指，「海燕」最長曾飛行逾2分鐘，飛越22英里後失控墜毀，反映巡航導彈的核動力核心未能正常運作。

聯合國全面禁止核子試驗條約組織（CTBTO）19日表示，事故發生後，已有四個接近爆炸現場的國際核輻射監測站突然停止連線，有聲音質疑俄國試圖隱藏爆炸證據。但有專家認為，俄羅斯沒有必要這麼做，因為根本不能做到隱瞞的功用。