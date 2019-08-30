特朗普稱中美進行了新對話　美商會會長呼籲立刻取消關税

中美貿易戰即將於9月1日再次升級，美國總統特朗普8月29日稱，兩國進行了新的對話。美國商會會長呼籲特朗普立即取消關税。

美國總統特朗普（Donald Trump）8月29日在接受Fox新聞採訪時說，美國和中國定於8月29日舉行「不同層級」的貿易談判。

他說：「今天安排了一個不同層級的會談。」他沒有詳細說明兩國哪些官員將參與對話。

特朗普說：「我們正在與中國打交道。他們真的想達成協議，他們想要達成協議的原因是他們失去了數以百萬計的工作崗位，他們正在失去數千家公司，他們正離開中國。」

一位白宮官員對美國消費者新聞和商業頻道（CNBC）網站表示，「雙方仍保持着各個層級的溝通。」

與此同時，中國商務部發言人高峰北京時間8月29日也在記者會上說：「中方的反制手段是充足的。但在當前形勢下，我們認為應該討論的問題是取消對5,500億美元中國商品進一步加徵關税，防止貿易戰繼續升級。中方正就此與美方進行嚴正交涉。」

他還說：「中方已經表明態度，我們堅決反對貿易戰升級，願意以冷靜的態度通過磋商與合作解決問題。貿易戰升級不利於中國，不利於美國，也不利於全世界人民的利益。」

中美貿易戰已經持續了一年多，兩國依然互不相讓。貿易戰9月份還將繼續升級，兩國將互向對方更多的商品徵收關税。雖然特朗普一直強調，中國遭受了沉重打擊。但事實上，美國也難以全身而退。

美國商會會長多諾霍（Thomas Donohue）8月29日警告，貿易緊張局勢持續升級可能造成美國經濟衰退，呼籲特朗普立刻取消關税，重啟美中經貿磋商。

多諾霍發表在《華盛頓郵報》網站上刊文指出，受經貿摩擦升級和全球經濟增長疲軟影響，美國企業投資出現三年來首次下滑。同時，美國製造業自2018年12月以來也出現下滑，農場收入大幅下降。本月美國債券市場出現「收益率曲線倒掛」更是引發投資者恐慌，從歷史上看這是經濟衰退的先兆。

多諾霍指出，經濟擴張通常以政策失誤終結，現在美方可能犯的最大錯誤就是進一步增加不確定性，讓美國經濟面臨更大衰退風險。他表示，當前美國政府採取果斷措施避免經濟衰退至關重要，這意味着與中國的貿易緊張局勢必須結束。

與此同時，美國政府前高官、哈佛大學教授弗曼（Jason Furman）8月19日在《華爾街日報》刊發了一篇題為《特朗普正輸掉對華貿易戰》的文章。文章稱，特朗普的對華戰略正在失敗。他的強硬手段沒有讓中國做出任何有意義的讓步，反而不斷地傷害美國經濟。今天的中國與世界更加緊密地融合在一起，而美國卻越來越被孤立。為了有效打擊中國不公平的、政府嚴格控制的經濟行為，美國必須改變方式，爭取讓盟友和國際組織一起推進更加聚焦了的一攬子要求。

文章稱，美國應該加深與夥伴國家的關係，包括重新加入跨太平洋夥伴關係協定（TPP），該協定不包括中國。文章還稱，特朗普政府應該放棄購買清單。要求中國購買更多的波音飛機無法讓歐洲在貿易戰爭端中站在美國這一邊。這樣的要求有可能進一步鞏固中國政府控制的經濟模式，而且從中長遠來看，對美國經濟也沒有什麼益處。