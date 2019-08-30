約翰遜強迫國會放假惹抗議　工黨領袖支持示威者堵塞道路計劃

英國首相約翰遜（Boris Johnson）於8月28日獲英女王伊利沙伯二世批准，延長國會休會期，至10月14日重開，引起不少國會議員反對。近日，英國多地出現遊行活動，更有示威組織計劃堵塞道路，工黨領袖郝爾彬（Jeremy Corbyn）號召議員支持，以此反對國會休會。

工黨青年組織「Momentum」發起31日的示威活動，號召在英國10個主要城市：倫敦、格拉斯哥、利茲、利物浦、曼徹斯特、紐卡素、、諾丁漢、牛津、錫菲及約克示威，封橋和堵塞街道。同時，該組織號召於9月3日再次舉行示威活動。

英國反對脱歐人士8月28日上街遊行。（AP）

工黨領袖郝爾彬鼓勵議員參加31日的示威，他表示「首相開通了保守黨對外出售公眾服務、及國民保健的道路」。

《電訊報》29日報道，赫爾彬的言辭與「Momentum」組織者帕克（Laura Parker）寫給支持者的電郵相似。帕克曾是赫爾彬的私人助理，她在郵件中指，約翰遜背後的特權精英，欲將英國的國民保健賣給美國公司，是以特朗普優先的「脱歐」。

報道同時指出，英國下議院議長白高漢（John Bercow）中斷他的家庭假期，致電保守黨議員利凱輝（Oliver Letwin），商討阻止約翰遜暫停國會的對策。白高漢指責約翰遜的行為是對憲法的侮辱。