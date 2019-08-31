俄羅斯數千民眾再上街要求公平選舉　促政府釋放示威者

俄羅斯首都莫斯科再有數以千計民眾上街示威，抗議政府無理拒絕多名反對派候選人參加市議會選舉，並要求政府釋放在之前遊行期間拘捕的示威者。這場抗爭運動成為俄國自2011至2013年民眾抗議選舉舞弊後最大型的持續示威運動。有示威者認為「若我們不出來，便沒有希望」。

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示威者在莫斯科市中心高呼「俄羅斯要自由！」、「這是我們的城市！」等口號。23歲的示威者羅修斯（Alexandra Rossius）稱，他們必須向政權顯示他們不會放棄，並要讓政權承認囚禁無辜的人、破壞了選舉。

另一示威者16歲學生阿爾喬姆稱「我不想自己斷腳、不想被殺也不想坐牢」，但他稱，政府不肯妥協，驅散人群與囚禁民眾，讓他覺得更不能接受。

在過去多次的有關示威中，俄羅斯警方拘捕多人，路透社指，在這次示威的首一小時中，警察暫時沒有拘留示威者，只有透過廣播要求民眾離開。

莫斯科市議會選舉將在9月8日舉行，示威者不滿政府以沒有足夠提名簽署為由，無理禠奪反對派候選人的參選資格，並在多個周末上街抗議，警方之前扣留超過2000人。至8月中，莫斯科法院推翻選舉委員會的決定，容許反對派候選人米特羅欣（Sergei Mitrokhin）參加市議會選舉，但仍然有多名反對派候選人無法參選。