俄羅斯示威持續　法院推翻決定　容許反對派候選人參選

俄羅斯首都莫斯科連續多個周末爆發大型示威，爭取自由選舉。塔斯社（TASS）8月13日報道，莫斯科法院推翻選舉委員會的決定，容許反對派候選人米特羅欣（Sergei Mitrokhin）參加9月的市議會選舉。

俄羅斯首都莫斯科連續多個周末爆發大型示威，逾千人被捕，有人批評警方在拘捕過程濫暴。（AP）

俄羅斯亞博盧黨（Yabloko Party）宣布，法院推翻選舉委員會的決定，容許米特羅欣參選。米特羅欣向《生意人報》（Kommersant）表示，不覺得這樣的事情會發生，現在希望能夠正式登記參選，展開競選工程。

除米特羅欣外，大部份其他反對派候選人仍不獲批准參選。部份人因組織大型示威被判入獄最多30日。

克里姆林宮8月13日首次開腔回應，發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）指，不認為示威是政治危機，總統普京亦未有必要回應，提到世界各國亦有示威，而這些示威都是是由特定問題引起。

佩斯科夫指出，警方有正當理由在集會採取堅決行動，將調查個別警員濫暴和示威者對警方採取暴力行為的個案。他亦表示，執法人員有正當理由採取堅決行動，制止社會騷亂，並提到相信警方正履行職務捍衛法律和秩序。

示威者不滿反對派候選人被無理禠奪莫斯科市議會的參選資格，連續多個周末上街抗議。警方總共扣留約超過2,000人，惟示威者無懼打壓，最近一次示威仍有近6萬人參與，監察組織形容是俄羅斯8年來最大型的政治示威。