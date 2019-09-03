蓬佩奧不見歐盟現任最高領導人　美大使：要重啟美歐關係

美歐關係近來十分緊張，雙方也有爆發貿易戰的風險。美國務卿蓬佩奧訪歐不見歐盟現任領導人，美國想要重啟美歐關係。

美國Politico網站9月2日報道稱，美國駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）9月2日表示，美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）想要重啟美國與歐盟的關係。

報道稱，蓬佩奧9月2日抵達布魯塞爾，進行為期兩天的旋風訪問。他將會會晤歐洲議會主席薩索利（David Sassoli）以及歐盟即將上台的領導層：候任歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula Von Der Leyen）、歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）以及歐盟外交和安全政策高級代表豐特列斯（Josep Borrell Fontelles）。

但是報道指出，一個美歐關係緊張的迹象是，蓬佩奧不會會見任何歐盟現在在位的領導人。現任歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker ）和以及歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）將任職到12月1日為止。

報道稱，歐盟和美國當前在一系列重大外交問題上存在分歧，尤其是貿易問題以及如何應對伊朗問題。

當被問到蓬佩奧同歐盟新領導人會晤是否意味着華盛頓已經放棄了歐盟現在的領導層，桑德蘭予以否認。他還解釋說，蓬佩奧這麼做是為了給歐盟領導層過渡創造環境，提前熟悉對方。「他們上台後，我們就準備好同他們對話。」

桑德蘭還說，現在或許是時候翻開新的一頁了，迅速找到我們的共同立場。「我們想要重啟關係，我希望這些會議能夠有利於此。」

據悉，美國和歐盟當前的關係十分緊張。美國政府5月宣布，將是否對歐洲進口汽車與零組件加徵關税延遲到11月決定，但是8月份，美國總統特朗普（Donald Trump）卻再次對歐盟放話，揚言對歐洲汽車加徵關税。經濟學家稱，如果美國與歐盟之間的貿易爭端加劇，那麼所產生的衝擊將超越中美貿易戰。

美國消費者新聞和商業頻道（CNBC）網站報道稱，貝倫貝格銀行的經濟學家亨澤（Florian Hunziker）說，歐盟與美國的貿易最重要。「這是迄今為止世界上最大的雙邊貿易流。」「2018年，美國對歐盟的出口是對中國出口的3倍多」。

亨澤補充道，該地區可能因此對華盛頓展開猛烈反擊。 歐盟貿易委員馬爾姆斯特倫（Cecilia Malmstrom）曾表示，如果美國率先採取行動，他們也會這樣做。

美國Politico新聞網站8月末爆料稱，歐洲官員起草了一份長達173頁的「雄心勃勃」的計劃，旨在反擊美國總統特朗普對歐洲挑起的貿易爭端。

今年7月，美歐達成貿易「休戰」一年的協議到期，美歐貿易爭端再次被搬上台面。